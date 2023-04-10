自稱撿到狼寶寶引熱議 中國「背景太假哥」︰是捷克狼犬

綽號「背景太假哥」的中國網紅劉元杰，近日疑似撿到「狼」，引發網友熱議。（圖片擷取自抖音）

2023/04/10 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕來自新疆維吾爾自治區、綽號「背景太假哥」的中國網紅劉元杰，近日自稱在雪山上撿到1隻幼犬，帶回家發現晚上竟會嗷嗷叫、愛吃生肉、尾巴還垂地，疑似撿到「狼」，影片引發網友熱議。

據《上游新聞》報導，劉元杰今（10日）向記者表示，貼文其實是和大家開個玩笑，「影片裡是狗。不過網友的回覆把我嚇了一跳，我也開始懷疑是狼了」。

請繼續往下閱讀...

劉元杰介紹，幼犬是朋友2月份送他的，「他說是狗，但我養著養著就發現不對勁了。晚上會嗷嗷叫，不怎麼吃狗糧，只吃生肉，尾巴也下垂。我就去問朋友到底是狗還是狼，他很肯定的說是狗，叫捷克狼犬」。

捷克狼犬是狼、狗交配產生的物種，1955年於蘇聯境內培育成功，由德國牧羊犬和歐亞狼相結合，最初被定位為軍犬，後也成為寵物犬。

劉元杰家住新疆巴音布魯克保護區，當地相當重視動物保育，劉元杰強調：「我們知道到山上帶走野生動物是不合法的，所以真的是開玩笑，不可能把雪山上的動物帶回家養。」

入春後，不少中國網友都想前往巴音布魯克保護區旅遊，拜訪劉元杰「背景太假」成名的鞏乃斯河邊打卡。對此劉元杰建議：「最近河水都解凍了，還不是最佳拍攝時節。建議5月草原變綠後再來。其實，鞏乃斯的最佳旅遊時節是7月。」

綽號「背景太假哥」的中國網紅劉元杰，近日疑似撿到「狼」，引發網友熱議。（圖片擷取自微博）

綽號「背景太假哥」的中國網紅劉元杰，近日疑似撿到「狼」，引發網友熱議。（圖片擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法