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    俄軍戰犬慘遭棄養被烏克蘭士兵收留 惡補烏語展開新生活

    俄軍從尼古拉耶夫（Mykolayiv）地區敗退，撤離時將自家戰犬遺棄在當地，被當地好心的烏克蘭居民收留，現在成為烏克蘭國民警衛隊的第19軍團的一員，並被命名為「Max」。（圖擷取自@proudukraine推特）

    俄軍從尼古拉耶夫（Mykolayiv）地區敗退，撤離時將自家戰犬遺棄在當地，被當地好心的烏克蘭居民收留，現在成為烏克蘭國民警衛隊的第19軍團的一員，並被命名為「Max」。（圖擷取自@proudukraine推特）

    2022/05/13 16:04

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，部分地區開始有俄軍敗退、撤離的消息傳出，日前烏克蘭國民警衛隊的第19軍團，在尼古拉耶夫（Mykolayiv）地區收留了1隻被俄軍遺棄在當地的戰犬，並將牠取名為「Max」，還為只聽得懂俄語的牠惡補烏克蘭語，待訓練結束後，再將牠正式投入烏警衛隊裡服役。

    綜合外媒報導，有位住尼古拉耶夫地區居民，在村莊內看到有隻比利時牧羊犬在街頭上到處遊蕩，看起來相當無助，便上前檢查牠頸上的項圈，發現牠竟戴著俄羅斯公司生產的特殊犬用項圈，於是便將牠先偷偷帶至家中照顧，等俄軍完全撤離該區後，再將牠交給國民警衛隊來收容。

    經過國民警衛隊一連串的檢查後，確認Max身體非常健康，體能與智商也相當高，於是開始對牠進行相關訓練，待訓練結束後再讓牠投入烏克蘭軍隊中效力。負責訓練牠的士兵表示，Max的個相當友善、不怕生，還會不停和他們撒嬌，不過由於牠長期在俄國軍隊裡生活，所以只聽得懂俄語的命令，所以他們正在讓Max學習烏克蘭語，還對此開玩笑說，「目前大家在努力將Max去納粹化中，並讓牠學習如何咬爆俄軍們的屁股」。

    而Max也是在俄烏戰爭中少數幸運得到救援後又被適當收容的例子，目前烏克蘭當地仍有許多動物與家庭寵物被無辜捲入戰火中，導致被棄養或受傷而正在等待救援，歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）等國際動物組織也對此伸出援手，希望能救援到更多的動物們。

    Max目前正在惡補烏克語與學習相關的軍事指令，待訓練結束後會正式投入烏克蘭軍隊中效力。（圖擷取自@proudukraine推特）

    Max目前正在惡補烏克語與學習相關的軍事指令，待訓練結束後會正式投入烏克蘭軍隊中效力。（圖擷取自@proudukraine推特）

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