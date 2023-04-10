美法院暫停墮胎藥許可 衛生部長嗆：必要時違抗法院命令

針對有墮胎藥被法院暫停許可，美衛生部長澤維爾（Xavier Becerra）開嗆，這不是美國該有的樣子。（法新社）

2023/04/10 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕美常用墮胎藥美服培酮（mifepristone）日前被德州聯邦法院暫停藥物許可，美衛生部長澤維爾（Xavier Becerra）昨開嗆，這項裁決「不是美國該有的樣子」，他不排除在必要時違抗法院命令。

綜合外媒報導，反墮胎團體日前在德州聯邦法院控訴，美當局對美服培酮審查不嚴，目標全面下架墮胎藥，審理此案的保守派法官7日判決，暫緩美服培酮的許可，該判決給予7天申訴期，期限內判決暫不生效。

請繼續往下閱讀...

該判決一出，美總統拜登就說，「將繼續上訴，對抗這項判決」。澤維爾昨說，「該藥物早在2000年獲食品暨藥物管理局（FDA）批准」、「全世界有數百萬婦女都曾使用過，該項藥物很安全，適合所有女性使用」。

澤維爾提到，美服培酮是過去20年裡，最安全、最有效的墮胎藥物，他們會做任何事情，來確保該藥物在往後都能被使用，包含考慮食品暨藥物管理局（FDA）直接忽略法院命令，「為了美國、所有女性，他們必須獲勝」。

美墮胎議題已變成法律攻防戰，在德州保守派法官判決後1小時，華盛頓州法官就針對 起訴爭取恢復美服培酮許可的17個州別，下令要求聯邦政府繼續提供該墮胎藥。《美聯社》指出，最高法院有權裁定兩項完全不同判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法