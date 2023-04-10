為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    地中海救援組織：載400人移民船失去動力進水待援

    2023/04/10 05:12

    〔中央社〕地中海救援熱線「警報電話」今天表示，一艘搭載約400人的船隻在希臘和馬爾他之間隨波逐流而且船身進水。從北非橫渡地中海的移民船數量出現一波急劇上升趨勢。

    路透社報導，「警報電話」（Alarm Phone）在推特發文表示，接獲發自這艘船的電話後，已經向有關當局通報，但是截至目前當局尚未展開救援行動。這艘船於夜間從利比亞東北部港口托布魯克（Tobruk）出海。

    警報電話表示，這艘船現在處在馬爾他的搜索與救援（SAR）範圍內。

    德國救援團體「海洋觀察」（Sea Watch）在推特發文表示，發現這艘船附近海域有兩艘商船，但是馬爾他有關當局下令商船不得進行救援，只要求其中一艘對失去動力船隻提供油料。

    暫時無法與馬爾他當局取得聯繫就此評論。

    警報電話表示，船上人員驚慌失措，其中數人要求醫療照護。這艘船耗盡油料，下甲板進滿了水，船長棄船後，已經沒有人掌舵。

    另一德國救援團體ResQship今天表示，至少23名移民夜間命喪地中海另外一起船難事件。

    該非政府組織在推特上表示，經展開救援行動後，在海上發現25人，工作人員救起22人、找到兩具遺體。倖存者告訴他們，還有約20人已經溺死。

    無國界醫生組織（Doctors Without Borders）營運的救難船Geo Barents上週在馬爾他外海暴風雨中展開長達11個小時救援行動，救起440名移民。

    試圖前往義大利的兩艘移民船昨天在突尼西亞外海沉沒，造成至少23名非洲移民失蹤、4人死亡。1120410

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播