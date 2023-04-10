俄羅斯綁架烏克蘭兒童 佯稱「爸媽不要你了」

30多名被綁架到俄羅斯或俄國佔領區的烏克蘭兒童，7日終於從白俄羅斯入境烏克蘭，與家人團聚。（路透）

2023/04/10 06:08

〔編譯林雨萱／綜合報導〕歷經跨越4國的複雜救援任務，30多名被綁架到俄羅斯或俄國佔領區的烏克蘭兒童，7日終於從白俄羅斯入境烏克蘭，與家人團聚。有小朋友說，自己跟老鼠和蟑螂住在一起，還被告知爸爸媽媽已經「不要他們了」；家屬更指稱遭到俄羅斯聯邦安全局（FSB）審問長達13小時。

自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，將近1.95萬名兒童被帶往俄國，或俄國占領的克里米亞半島，遭外界抨擊非法移送。慈善組織「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）負責人庫列巴（Mykola Kuleba）8日在記者會上表示，上月執行的第5次救援行動共救出18名兒童，被救出的孩子在5個月內換了5次住所。

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其中3人在記者會上表示，父母在俄羅斯當局施壓下，將他們從烏國哈爾科夫和赫爾松送往俄羅斯的夏令營，當初約定2週，卻被迫停留4至6個月，而且一再更換住處。

13歲的拉卡（Dasha Rakk）說，自己和雙胞胎姊妹去年因為戰爭，同意離開被俄軍佔領的烏南城市赫爾松（Kherson），前往克里米亞；結果一抵達克里米亞，俄國官員就說，他們會在這裡停留更久，所有人開始哭泣，「他們說我們會被領養，然後就會有監護人」。來自赫爾松、年齡不詳的維塔里（Vitaly）表示，他們受到的待遇跟動物一樣，被關在個別建築物裡，還被告知父母已經不要他們了。

拉卡的母親娜塔莉亞（Natalia）表示，她從烏克蘭出發，途經波蘭、白俄羅斯、莫斯科，前往克里米亞接女兒，一路上非常艱辛，晚上只能坐著睡、幾乎沒睡，抵達時看見圍籬後方的孩子在哭泣，令人心碎。

國際刑事法院（ICC）上月指控俄國總統普廷和俄國兒童權利專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Lvova-Belova）綁架烏克蘭兒童，為此發布逮捕令。莫斯科則否認劫持兒童，堅稱是為了保護戰區被遺棄的孤兒和兒童所執行的人道行動，還說俄方不承認ICC司法權，逮捕令並無法律效力。

烏克蘭非政府組織「人群地區中心」（Regional Centre for Human Rights）律師芮希夫斯卡（Kateryna Rashevska）表示，該組織正針對俄國官員蓄意阻止烏克蘭兒童回到烏國一事，進行蒐證立案，「每個故事都涵蓋各種違反國際法的行徑，不能免受懲罰」。

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