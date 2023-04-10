為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯綁架烏克蘭兒童 佯稱「爸媽不要你了」

    30多名被綁架到俄羅斯或俄國佔領區的烏克蘭兒童，7日終於從白俄羅斯入境烏克蘭，與家人團聚。（路透）

    30多名被綁架到俄羅斯或俄國佔領區的烏克蘭兒童，7日終於從白俄羅斯入境烏克蘭，與家人團聚。（路透）

    2023/04/10 06:08

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕歷經跨越4國的複雜救援任務，30多名被綁架到俄羅斯或俄國佔領區的烏克蘭兒童，7日終於從白俄羅斯入境烏克蘭，與家人團聚。有小朋友說，自己跟老鼠和蟑螂住在一起，還被告知爸爸媽媽已經「不要他們了」；家屬更指稱遭到俄羅斯聯邦安全局（FSB）審問長達13小時。

    自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，將近1.95萬名兒童被帶往俄國，或俄國占領的克里米亞半島，遭外界抨擊非法移送。慈善組織「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）負責人庫列巴（Mykola Kuleba）8日在記者會上表示，上月執行的第5次救援行動共救出18名兒童，被救出的孩子在5個月內換了5次住所。

    其中3人在記者會上表示，父母在俄羅斯當局施壓下，將他們從烏國哈爾科夫和赫爾松送往俄羅斯的夏令營，當初約定2週，卻被迫停留4至6個月，而且一再更換住處。

    13歲的拉卡（Dasha Rakk）說，自己和雙胞胎姊妹去年因為戰爭，同意離開被俄軍佔領的烏南城市赫爾松（Kherson），前往克里米亞；結果一抵達克里米亞，俄國官員就說，他們會在這裡停留更久，所有人開始哭泣，「他們說我們會被領養，然後就會有監護人」。來自赫爾松、年齡不詳的維塔里（Vitaly）表示，他們受到的待遇跟動物一樣，被關在個別建築物裡，還被告知父母已經不要他們了。

    拉卡的母親娜塔莉亞（Natalia）表示，她從烏克蘭出發，途經波蘭、白俄羅斯、莫斯科，前往克里米亞接女兒，一路上非常艱辛，晚上只能坐著睡、幾乎沒睡，抵達時看見圍籬後方的孩子在哭泣，令人心碎。

    國際刑事法院（ICC）上月指控俄國總統普廷和俄國兒童權利專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Lvova-Belova）綁架烏克蘭兒童，為此發布逮捕令。莫斯科則否認劫持兒童，堅稱是為了保護戰區被遺棄的孤兒和兒童所執行的人道行動，還說俄方不承認ICC司法權，逮捕令並無法律效力。

    烏克蘭非政府組織「人群地區中心」（Regional Centre for Human Rights）律師芮希夫斯卡（Kateryna Rashevska）表示，該組織正針對俄國官員蓄意阻止烏克蘭兒童回到烏國一事，進行蒐證立案，「每個故事都涵蓋各種違反國際法的行徑，不能免受懲罰」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遭俄「綁架」 烏國逾30童返家
    2023/04/10 05:30

    遭俄「綁架」 烏國逾30童返家
    UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄陣地 產生巨大爆炸雲煙團
    2023/04/09 16:47

    UR-77「隕石」自走掃雷車襲擊俄陣地 產生巨大爆炸雲煙團

    2023台新女子路跑 眾女力台北熱力齊跑
    神準！ 烏軍痛擊瓦格納藏匿處 燒成一片火海
    2023/04/09 14:46

    神準！ 烏軍痛擊瓦格納藏匿處 燒成一片火海
    法歐中三邊會談》馮德萊恩提台灣 不接受武力改變現狀
    2023/04/07 05:30

    法歐中三邊會談》馮德萊恩提台灣 不接受武力改變現狀

    麗盛南京 南京西路第一排 全新成屋
    防「俄」鄰 拉脫維亞明年恢復義務役
    2023/04/07 05:30

    防「俄」鄰 拉脫維亞明年恢復義務役
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播