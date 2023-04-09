嫌麻煩？廣東大媽聚眾打牌 竟把小孩「塞進凳子裡」

中國社群平台日前流出一段影片引起網上熱議。當地民眾在中國廣東省英德市的街頭拍到一群大媽聚眾打牌，但其中一人坐的凳子下，竟塞著一個小孩，蜷縮在凳子裏的小孩雖不停大哭，但大媽們卻像是這件事不存在一樣繼續打牌，讓其他路人都看傻了眼。（擷取自抖音）

2023/04/09 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國社群平台日前流出一段影片引起網上熱議。當地民眾在中國廣東省英德市的街頭拍到一群大媽聚眾打牌，但其中一人坐的凳子下，竟塞著一個小孩，蜷縮在凳子裏的小孩雖不停大哭，但大媽們卻像是這件事不存在一樣繼續打牌，讓其他路人都看傻了眼。

綜合中媒報導，拍攝影片的民眾指出，該條街道上常有大媽聚在一起打牌。「不知道是不是怕孩子亂跑，才將他塞在裏頭」。該民眾認為，凳子下的空間非常小，如果聽到孩子的哭聲，就應該知道孩子不舒服了，絕不該放著他不管。

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民眾表示，自己十分心疼凳子裡的小孩，但因為不認識那些打牌的大媽，不敢上前制止，最後才決定拍下影片傳到社群平台，「如果孩子們的父母看到，不要再讓這種事情發生了。」

離譜的事件也引發網路上熱議，許多中國網友質疑是虐待小孩，在影片下方留言回應「長大無法孝順這種大人」、「這些人生小孩幹什麼」、「小孩太可憐了」。當地婦聯會的相關人士也出面表示，近日將派人實地走訪，調查此事。

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