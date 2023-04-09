世界海洋表面溫度創史上新高 專家警告極端氣候風險上升

海洋熱浪會造成珊瑚白化，會使當地的生物多樣性或生物數量下降，造成生態危機。（示意圖，美聯社）

2023/04/09 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國政府的數據，從有衛星記錄以來，現在世界海洋的表面溫度創下歷史新高，此狀況會導致全球發生海洋熱浪。而科學家們警告越來越多的海洋熱浪，會讓極端氣候的風險增加，並產生海洋生態危機。

根據英國《衛報》報導，氣候科學家表示，美國國家海洋暨大氣總署（Noaa）的初步數據顯示，自4月初以來海洋表面的平均溫度一直是攝氏21.1度，超過了2016年創下的攝氏21度的最高紀錄。新南威爾斯大學（UNSW）的氣候科學家馬修英格蘭（Matthew England）教授說：「目前的軌跡看起來已經脫離了圖表，打破了過往記錄。」

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科學家談到，這三年來橫跨熱帶太平洋的反聖嬰現象有助於抑制氣溫，並抑制溫室氣體排放量上升的影響。反聖嬰現象是指太平洋中東部海水異常變冷的情況，會對全球產生降溫影響，一般反聖嬰現象會在聖嬰現象後接著出現。出現聖嬰現象的第二年，基本上都會出現反聖嬰現象，有時反聖嬰現象會持續兩到三年。

Noaa的高級研究科學家麥克爾麥克菲登博士（Mike McPhaden）表示最近「三次衰退」反聖嬰現象已經結束了。雖然大氣中的溫室氣體有所增加，但這段長時間的低溫正在減低全球的平均地表溫度。

但科學家表示，熱量現在正在上升到海洋表面，並指出今年後半年熱帶太平洋可能出現聖嬰現象，可能會增加極端氣候的風險，且會進一步挑戰全球最高溫紀錄。

科學家表示根據目前的觀測顯示，幾個地區出現中度至強烈的海洋熱浪，包括南印度洋、南大西洋、非洲西北部、紐西蘭周圍、澳洲東北部和中美洲西部。「同時出現這麼多相當極端的海洋熱浪是很不尋常的」

海洋熱浪會對野生海洋動物造成破壞性的影響，並導致熱帶珊瑚礁造成珊瑚白化。實驗也表明，海洋變暖可能會完全改變食物網（由多條食物鏈交錯縱橫所形成的網狀食性關係，食物網中的生物種類愈多、組成愈複雜，生態系就愈穩定。），促進藻類的生長，同時減少人類可食用的物種種類。

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