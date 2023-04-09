為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    世界海洋表面溫度創史上新高 專家警告極端氣候風險上升

    海洋熱浪會造成珊瑚白化，會使當地的生物多樣性或生物數量下降，造成生態危機。（示意圖，美聯社）

    海洋熱浪會造成珊瑚白化，會使當地的生物多樣性或生物數量下降，造成生態危機。（示意圖，美聯社）

    2023/04/09 20:47

    〔即時新聞／綜合報導〕根據美國政府的數據，從有衛星記錄以來，現在世界海洋的表面溫度創下歷史新高，此狀況會導致全球發生海洋熱浪。而科學家們警告越來越多的海洋熱浪，會讓極端氣候的風險增加，並產生海洋生態危機。

    根據英國《衛報》報導，氣候科學家表示，美國國家海洋暨大氣總署（Noaa）的初步數據顯示，自4月初以來海洋表面的平均溫度一直是攝氏21.1度，超過了2016年創下的攝氏21度的最高紀錄。新南威爾斯大學（UNSW）的氣候科學家馬修英格蘭（Matthew England）教授說：「目前的軌跡看起來已經脫離了圖表，打破了過往記錄。」

    科學家談到，這三年來橫跨熱帶太平洋的反聖嬰現象有助於抑制氣溫，並抑制溫室氣體排放量上升的影響。反聖嬰現象是指太平洋中東部海水異常變冷的情況，會對全球產生降溫影響，一般反聖嬰現象會在聖嬰現象後接著出現。出現聖嬰現象的第二年，基本上都會出現反聖嬰現象，有時反聖嬰現象會持續兩到三年。

    Noaa的高級研究科學家麥克爾麥克菲登博士（Mike McPhaden）表示最近「三次衰退」反聖嬰現象已經結束了。雖然大氣中的溫室氣體有所增加，但這段長時間的低溫正在減低全球的平均地表溫度。

    但科學家表示，熱量現在正在上升到海洋表面，並指出今年後半年熱帶太平洋可能出現聖嬰現象，可能會增加極端氣候的風險，且會進一步挑戰全球最高溫紀錄。

    科學家表示根據目前的觀測顯示，幾個地區出現中度至強烈的海洋熱浪，包括南印度洋、南大西洋、非洲西北部、紐西蘭周圍、澳洲東北部和中美洲西部。「同時出現這麼多相當極端的海洋熱浪是很不尋常的」

    海洋熱浪會對野生海洋動物造成破壞性的影響，並導致熱帶珊瑚礁造成珊瑚白化。實驗也表明，海洋變暖可能會完全改變食物網（由多條食物鏈交錯縱橫所形成的網狀食性關係，食物網中的生物種類愈多、組成愈複雜，生態系就愈穩定。），促進藻類的生長，同時減少人類可食用的物種種類。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    風暴狂襲美國！至少30起龍捲風 已知7死12重傷
    2023/01/13 17:30

    風暴狂襲美國！至少30起龍捲風 已知7死12重傷
    美氣候特使：少數國家拒提「控制升溫1.5℃內」目標
    2022/11/13 14:00

    美氣候特使：少數國家拒提「控制升溫1.5℃內」目標

    雙星才動工 一橋半價旺到三重大戶
    今夏降雨偏少 水利署：全球極端氣候肆虐 節約用水未雨綢繆
    2022/08/22 13:42

    今夏降雨偏少 水利署：全球極端氣候肆虐 節約用水未雨綢繆
    反聖嬰捲土重來！ 美氣候預報：今冬出現機率87％
    2021/10/15 06:09

    反聖嬰捲土重來！ 美氣候預報：今冬出現機率87％
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播