腎臟移植苦等3年無果 美老翁搭車30分鐘獲駕駛捐腎

美國Uber駕駛蒂姆（左）捐腎給僅有一面之緣的乘客威廉。（圖取自William Sumiel臉書）

2023/04/09 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國73歲老翁長期受洗腎之苦，苦等3年仍等不到腎臟移植，他某次在洗腎後回家30分鐘的路上，忍不住跟UBER駕駛訴苦，沒想到，第一見面的駕駛竟回覆，「一定是上帝讓你搭上我的車，我願意捐腎給你」，2人今年完成移植手術，還一起上節目分享此故事，獲外媒關注廣泛報導。

綜合外媒報導，73歲的威廉（William Sumiel Jr.）說，去年10月他洗腎完搭上33歲蒂姆（Tim Letts）的Uber，當他找話題時，蒂姆非常友善竟跟他聊天起來了，跟大部分不回話駕駛完全不一樣。

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威廉因此向蒂姆提及自己洗腎、等不到捐腎困境，當他們也快到目的地威廉家，蒂姆竟說，「一定是上帝把你放進我的車」，隨即稱自己身體健康，2人有機會可以吻合，「如果你也同意，我願意捐腎給你」。

威廉稱，他當下太激動，一直發抖，甚至無法看不清楚蒂姆寫在紙上的電話與大名，但是基於相關法令，他只告訴蒂姆他所等待的移植中心聯繫方式，很幸運地，幾週後2人被配合成一對。

威廉與蒂姆今年完成手術，蒂姆說，他其實被威廉真誠所打動，威廉還是很快樂非常好，沒有被洗腎困境打敗，他所做不過是做對的事情，自己身體很健康，以前也曾考慮器捐。

蒂姆還說，「如果像這種好人，都沒有人願意幫忙，這世界還有什麼意義？」，他也一直以甘地所言「要想改變世界，就先改變自己」、美國詩人馬雅（Maya Angelou）「努力成為別人烏雲裡的一道彩虹」做為座右銘。

2人因此奇遇成為朋友，威廉還在臉書封面換上在病房合照。

Tim Letts, a former US army veteran who now drives for Uber, was taking Bill Sumiel home from his dialysis center.



Bill struck up a conversation with them and confessed his need for a kidney transplant. pic.twitter.com/eG1gpRbaBd — Graduate Talks （@graduatetalkspk） March 30, 2023

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