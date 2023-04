腎臟移植苦等3年無果 美老翁搭車30分鐘獲駕駛捐腎

2023/04/09 13:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國73歲老翁長期受洗腎之苦,苦等3年仍等不到腎臟移植,他某次在洗腎後回家30分鐘的路上,忍不住跟UBER駕駛訴苦,沒想到,第一見面的駕駛竟回覆,「一定是上帝讓你搭上我的車,我願意捐腎給你」,2人今年完成移植手術,還一起上節目分享此故事,獲外媒關注廣泛報導。

綜合外媒報導,73歲的威廉(William Sumiel Jr.)說,去年10月他洗腎完搭上33歲蒂姆(Tim Letts)的Uber,當他找話題時,蒂姆非常友善竟跟他聊天起來了,跟大部分不回話駕駛完全不一樣。

威廉因此向蒂姆提及自己洗腎、等不到捐腎困境,當他們也快到目的地威廉家,蒂姆竟說,「一定是上帝把你放進我的車」,隨即稱自己身體健康,2人有機會可以吻合,「如果你也同意,我願意捐腎給你」。

威廉稱,他當下太激動,一直發抖,甚至無法看不清楚蒂姆寫在紙上的電話與大名,但是基於相關法令,他只告訴蒂姆他所等待的移植中心聯繫方式,很幸運地,幾週後2人被配合成一對。

威廉與蒂姆今年完成手術,蒂姆說,他其實被威廉真誠所打動,威廉還是很快樂非常好,沒有被洗腎困境打敗,他所做不過是做對的事情,自己身體很健康,以前也曾考慮器捐。

蒂姆還說,「如果像這種好人,都沒有人願意幫忙,這世界還有什麼意義?」,他也一直以甘地所言「要想改變世界,就先改變自己」、美國詩人馬雅(Maya Angelou)「努力成為別人烏雲裡的一道彩虹」做為座右銘。

2人因此奇遇成為朋友,威廉還在臉書封面換上在病房合照。

