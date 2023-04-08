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    美國麋鹿逛醫院 不為看病只想打牙祭

    野生麋鹿走進美國阿拉斯加1家醫院，吃大廳的綠色植物。（美聯社）

    野生麋鹿走進美國阿拉斯加1家醫院，吃大廳的綠色植物。（美聯社）

    2023/04/08 23:56

    〔編譯張沛元／綜合報導〕野生麋鹿自行走進醫院聽起來像是個爛笑話，但美國阿拉斯加州安克拉治6日卻真實上演；1頭在雪地中跋涉覓食的年輕麋鹿，相中「攝理阿拉斯加健康園區」（Providence Alaska Health Park ）的1棟醫療大樓大廳的綠色植物，便大搖大擺入內幫自己加菜。

    醫院安全主管休斯說，這頭機敏或說走運的麋鹿，成功觸發該醫療大樓自動門的感應器，因而得以順利登堂入室，目擊者也馬上通報他們說有麋鹿跑來了。休斯認為，這頭麋鹿應該就是一直在該園區周遭晃蕩的那頭麋鹿；儘管在阿拉斯加看到麋鹿沒啥大不了，但休斯基於安全，還是將此事公告週知。

    未料麋鹿逛醫院的消息一出，反而吸引更多人跑來看麋鹿。休斯說，也許是因為麋鹿自行走進建築物比較稀奇，所以大家都很興奮地狂拍照。社群媒體上的1段影片顯示，1名戴口罩、身穿手術服的女性，邊從麋鹿身邊走過與拍照邊說，「這太瘋狂了」。

    但專心吃裝飾用綠植的麋鹿，根本沒發現牠的一時嘴饞已引發騷動。安全人員圍成一個半圓圍，好將牠圈住與驅趕到室外，其中一人甚至抓起一片麋鹿剛吃過的綠色植物，以引誘牠就範。休斯說，麋鹿應該是覺得已經吃夠與被看夠了，所以自行離開，但還是在外頭的車道上晃好一陣子，然後才跑到該大樓另一頭睡午覺。

    該健康園區過去也曾有麋鹿跑進建築物內，甚至還曾有熊企圖闖進急診室。休斯打趣說，在醫院上班一點也不無聊。

    醫院安全人員企圖以包抄方式，將不請自來的麋鹿趕出門。（美聯社）

    醫院安全人員企圖以包抄方式，將不請自來的麋鹿趕出門。（美聯社）

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