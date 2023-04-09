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    捍衛台灣是關鍵 美前國防副助理部長：中國擴武野心在全球

    柯伯吉認為，中國軍事擴張的野心不僅在台灣，但守住台灣將使中國的力量限制在第一島鏈之內。（路透檔案照）

    柯伯吉認為，中國軍事擴張的野心不僅在台灣，但守住台灣將使中國的力量限制在第一島鏈之內。（路透檔案照）

    2023/04/09 06:11

    首次上稿 06/08 23:59
    更新時間 06/09 06:11

    〔編譯魏國金／台北報導〕前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）投書《日本經濟新聞》說，近日許多焦點集中在如果中國攻擊台灣，美國與關鍵盟友，比如日本、澳洲是否應承諾捍衛台灣？許多人認為，切割台灣是否將更安全、更容易，畢竟這座小島接近中國，而離美國遙遠。然而，美、日與其他盟友不能指望棄台就能讓中國滿意，因為中國的野心不僅是台灣。

    他說，北京咄咄逼人的辭令與中國領導人習近平的個性是兩個指標，而最令人信服中國野心不僅台灣的理由是，中國擴充武裝部隊與海外軍事據點的方式。

    在國際安全領域上，一國的軍事發展或許是其未來行為的最可靠指標，因為發展強大的軍事力量成本昂貴，需要多年規劃、精心落實，是自上而下、由國家領導的努力，而且能產生非常不同的軍種。

    有鑑於此，中國正在建設的軍隊顯然旨在投射超過台灣之外的主導力量。北京正在建設的軍力明顯是為遠程力量投射而設計，而非單單向周邊鄰國展示肌肉，更遑論只是為捍衛領土。

    文章說，北京正在發展核子動力潛艇與大型航空母艦，這是藍水海軍（Blue-water navy）能力，比如美國等基本元素，致使他不僅得以在近海，也能在遠海投射決定性力量。

    中國也發展廣泛的太空架構；衛星網絡使一個國家得以遠距有效運作，而不受地球曲率限制，因此這是一個國家有意長程作戰的明確信號。

    不只如此，中國正發展長程飛機、空中加油機以及更強大的海軍陸戰隊等，這些是一個國家希望在整個亞洲，以及亞洲之外投射決定性力量的軍事特徵。

    中國同時也積極建立海外軍事基地，這些前哨站對一個有意維持軍力投射的國家而言，是必要的。根據美國政府，北京正尋求或探索的軍事基地包括南海島嶼、柬埔寨、緬甸、泰國、印尼、吉布地、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、斯里蘭卡、坦尚尼亞、所羅門群島、萬那杜、赤道幾內亞與安哥拉等。

    文章指出，如果北京無法取得台灣，其軍力基本上將被限制在日本、台灣與菲律賓形成的島鏈之後，在此脈絡下，北京將以在美國及其盟友能夠容忍的基礎上，對其進一步崛起的條件進行談判。然而此關鍵前提是美國與盟友以合理成本，有效捍衛台灣。

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