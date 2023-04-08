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    烏克蘭礦工全力挖煤 為國民與抵抗入侵提供動力

    電梯將礦工運送到礦井深處，礦工並操作重型機械挖掘煤礦。（美聯社）

    電梯將礦工運送到礦井深處，礦工並操作重型機械挖掘煤礦。（美聯社）

    2023/04/08 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕當俄羅斯軍方展開行動，以6個月的時間摧毀烏克蘭的發電站和基礎設施，造成全歐洲最大的核能發電站停擺，煤礦頓時成為滿足烏克蘭能源需求的核心，在烏克蘭東南部的地下深處，礦工夜以繼日地開採煤礦，為對抗俄羅斯侵略提供動力，並為平民百姓提供光和熱。

    隨著烏俄戰爭進入第二年，俄羅斯持續對烏克蘭的核電站、熱能發電和其他發電站發動襲擊，不斷擾亂烏克蘭的電力運轉。

    由於札波羅熱核電廠區域停火談判陷入僵局，烏克蘭總統澤倫斯基反對任何俄羅斯合法化控制核電廠的提議，同時札波羅熱核電廠是全歐洲最大的核能設施。全力運轉時，該核電廠可生產6000兆瓦的電力，札波羅熱的烏克蘭運營商，在去年9月關閉了最後一個核反應堆，聲稱如果電廠在俄羅斯轟炸附近地區時，運行的風險太大。

    根據報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州一家礦業公司的總工程師Oleksandr表示，在俄羅斯軍方為期6個月，執行摧毀發電站和其他基礎設施的行動之後，煤礦成為烏克蘭的重要發電來源。電梯會將礦工往地下運送到礦井深處。他們操作重型機械來挖掘煤礦並將資源運到地面上。礦工們表示，挖煤礦是一項艱苦的工作，但對於保持國家運作至關重要。

    Oleksandr也表示，當俄羅斯在冬天破壞札波羅熱核電廠時，正是煤礦幫助烏克蘭家庭保持溫暖。雖然礦工的工作無法完全彌補核電廠不能發電提供能源的損失，但他們卻對填補發電缺口發揮了作用。一位名叫 Serhii的礦工說：「我們帶著樂觀的態度來工作，儘量不去想礦井外發生的事情」。

    在俄羅斯軍方造成核電站、熱能發電站停擺之後，煤礦成為烏克蘭重要的發電能源。（彭博社）

    在俄羅斯軍方造成核電站、熱能發電站停擺之後，煤礦成為烏克蘭重要的發電能源。（彭博社）

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