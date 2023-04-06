日本關注蔡麥會 防衛省發現共軍山東艦在太平洋

國防部昨天公佈監控中共山東號的照片。（資料照）

2023/04/06 13:09

〔中央社〕對於總統蔡英文在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫，日本政府發言人、官房長官松野博一說：「抱持重大關心注視。」日本防衛省今天表示，首度在太平洋上發現中共海軍航空母艦山東艦編隊。

蔡總統美西時間5日上午在美國加州與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會談，中國揚言報復。

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松野博一今天上午在例行記者會上表示，有關台灣海峽和平穩定的重要性，日本將直接傳達給中國知道。松野還說，日本將與同盟國、理念相同國家合作，持續在外交上努力。

日本防衛省統合幕僚監部（相當於國防部參謀本部）今天表示，中共解放軍海軍的航空母艦山東艦編隊5日下午6時（台灣時間下午5時）左右，航行在冲繩縣波照間島南方約300公里處。這是防衛省首度發現山東艦編隊航行在太平洋上。

日本防衛省表示，山東艦編隊在太平洋上朝東航行。有護衛艦及高速戰鬥支援艦各一艘伴行。日本海上自衛隊出動護衛艦監控。

有關山東艦編隊的動向，中央社等台灣媒體報導，山東艦編隊5日穿越巴士海峽。國防部長邱國正今天說，國軍已派遣康定級、成功級巡防艦在距離山東艦5至6海里應變區應對；美國海軍航艦尼米茲艦則在台灣東部約400海里處巡航。

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