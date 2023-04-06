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    畫面曝光！ 澤倫斯基獲波蘭總統頒發最高榮譽「白鷹勳章」

    澤倫斯基（左）獲杜達頒發波蘭最高榮譽的「白鷹勳章」。（路透）

    澤倫斯基（左）獲杜達頒發波蘭最高榮譽的「白鷹勳章」。（路透）

    2023/04/06 12:24

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）5日應波蘭總統杜達（Andrzej Duda）之邀訪問波蘭，澤倫斯基獲杜達頒發波蘭最高榮譽的「白鷹勳章」的畫面也在推特流出。

    綜合外媒報導，波蘭總統外交政策顧問普希達克茲（Marcin Przydacz）曾指出，此次訪問是由杜達所邀請，將會就安全局勢、經濟與政治等面向進行廣泛討論，雙方也將簽署雙邊協議以強化合作關係。杜達表示，在澤倫斯基訪問期間，波蘭將向烏克蘭提供14架蘇聯設計的MiG-29戰鬥機，幫助烏克蘭擊退俄軍的進攻。

    推特帳號「@WarNewsPL1」PO出一段影片，影片中澤倫斯基從座車下車，杜達與妻子熱烈的歡迎他們，澤倫斯基的夫人歐倫娜（Olena Zelenska）也在個人推特PO出澤倫斯基獲頒波蘭最高榮譽的「白鷹勳章」照片，澤倫斯基獲得勳章後表示「你們與我們並肩作戰，我們對此表達感謝，我認為這是我們兩國之間的歷史關係、歷史結果與歷史聯繫。」

    「白鷹勳章」主要授予在戰爭或和平期間於民事或軍事上對國家有重大功勳者、知名之波蘭人士及最高層級外國代表。杜達也稱澤倫斯基「是個獨一無二的人」、「將烏克蘭從俄羅斯的侵略中拯救出來」。

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