畫面曝光！ 澤倫斯基獲波蘭總統頒發最高榮譽「白鷹勳章」

2023/04/06 12:24

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)5日應波蘭總統杜達(Andrzej Duda)之邀訪問波蘭,澤倫斯基獲杜達頒發波蘭最高榮譽的「白鷹勳章」的畫面也在推特流出。

綜合外媒報導,波蘭總統外交政策顧問普希達克茲(Marcin Przydacz)曾指出,此次訪問是由杜達所邀請,將會就安全局勢、經濟與政治等面向進行廣泛討論,雙方也將簽署雙邊協議以強化合作關係。杜達表示,在澤倫斯基訪問期間,波蘭將向烏克蘭提供14架蘇聯設計的MiG-29戰鬥機,幫助烏克蘭擊退俄軍的進攻。

請繼續往下閱讀...

推特帳號「@WarNewsPL1」PO出一段影片,影片中澤倫斯基從座車下車,杜達與妻子熱烈的歡迎他們,澤倫斯基的夫人歐倫娜(Olena Zelenska)也在個人推特PO出澤倫斯基獲頒波蘭最高榮譽的「白鷹勳章」照片,澤倫斯基獲得勳章後表示「你們與我們並肩作戰,我們對此表達感謝,我認為這是我們兩國之間的歷史關係、歷史結果與歷史聯繫。」

「白鷹勳章」主要授予在戰爭或和平期間於民事或軍事上對國家有重大功勳者、知名之波蘭人士及最高層級外國代表。杜達也稱澤倫斯基「是個獨一無二的人」、「將烏克蘭從俄羅斯的侵略中拯救出來」。

Having an important visit together with @ZelenskyyUa to Poland. I am glad to meet again with true like-minded people of Ukraine – Mr. President @AndrzejDuda and First Lady Ms. Agata Kornhauser-Duda. Ahead – our joint meetings regarding ???????????????? projects and initiatives. pic.twitter.com/Nny54LwQcp