收中國威脅信仍出席蔡麥會 眾議員辛森：絕不退縮

2023/04/06 10:57

〔即時新聞/綜合報導〕蔡英文總統於美國時間週三(5日)和美國眾議院議長麥卡錫會面,另有多位跨黨派眾議員列席。孰料會面前夕,中國駐美使館竟向麥卡錫和其他與會議員寄威脅信,現有一位眾議員直接公開信件內容,讓人一睹中國政府的霸道行徑。

共和黨籍眾議員辛森(Ashley Hinson)是與蔡英文會晤的美國聯邦眾議員之一,週三在Twitter公開了中國駐美使館的威脅信內容。辛森稱其辦公室收到電子郵件後,「仍不屈不撓為自由和台灣挺身而出,我們絕不會退縮」。

請繼續往下閱讀...

署名「中國駐美大使館參贊李向(Li Xiang,音譯)」的信件內容冗長,開頭強調中方堅決反對會面;接著重申麥卡錫與蔡英文見面違反一個中國原則及中美三個聯合公報;中國更呼籲美方勿縱容、支持台獨勢力。

李向在末段威脅指出,「前議長裴洛西去年訪問台灣,引發中美關係嚴重危機,(美方)應吸取教訓」、「中方在台灣問題上沒有妥協空間,面對公然挑釁將不會袖手旁觀,並很可能會採取必要、堅決的行動應對」等語。

對此,愛荷華州眾議員辛森稍早表示,非常期待與蔡英文會面,「重申我們對台灣、世界各地追求自由的國家的堅定承諾」。

會晤結束後不久,辛森毫不避諱貼出與蔡英文合照,強調美國與台灣擁有共同的民主價值觀,促進了雙方貿易夥伴、自由堅定支持者的緊密關係。辛森說:「我今天向蔡總統傳達愛荷華人與台灣人民站在一起的信息,我對此深感自豪。」

事實上,早在會面開始24小時前,中國駐洛杉磯總領館於當地時間3日晚間7點,亦曾以發言人名義在官網警告麥卡錫,稱其與蔡英文會面違反一個中國原則,並抨擊麥卡錫執意打「台灣牌」將進一步損害中美關係。

(1/2): Yesterday, my office received an e-mail from the Chinese embassy urging my colleagues & me not to meet with President Tsai today. We will relentlessly stand up for freedom & with Taiwan, and we are never going to cower. pic.twitter.com/6t3ebAcHkK