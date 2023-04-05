捷克議長艾達莫娃旋風訪台 回國受訪大讚台灣熱情招待

捷克眾議院議長艾達莫娃上月底率團訪問台灣。（資料照，記者羅沛德攝）

2023/04/05 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Adamova）上月底率團訪問台灣，回國後於本月3日接受捷克媒體訪問，再次重申捷克與台灣是共享民主、自由和人權價值觀的好夥伴，同時大讚台灣人的熱情與招待，期盼雙方在未來能有更密切的合作往來。

艾達莫娃訪團上週旋風訪台，甫回國就接受捷克媒體《Aktuálně》 專訪，分享訪台前後的心得經歷。艾達莫娃在訪談中提及赴台前遭受中國施壓一事，「中國強烈反對這次行程，並呼籲取消，其實這都在我預料之中。在出發前，我國網路安全辦公室就示警我說已偵測到中方對我的通訊設備攻擊有增加跡象……，這些網路攻擊在我出發前14天就開始出現，而且頻率非常高。」

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面對中國無理抗議，艾達莫娃再次強調，台捷是尊重民主、重視自由和人權並努力守護這些價值觀的夥伴，「因為我們都知道失去這些的後果是什麼。對我個人和我們的政府來說，以價值觀為導向的外交政策是非常重要的核心，因此我認為這次訪台就是依照這種外交精神行動，捷克跟台灣的關係不只是很緊密的經濟關係，也牽涉到雙方的民主價值觀。」

此外，《Aktuálně》記者提到，艾達莫娃抵台後，可以從新聞畫面看到訪團受到非常熱情的歡迎，艾達莫娃開心地說：「台灣這次的反應完全出乎我意料之外，我們專機降落後，他們大陣仗在機場停機坪迎接我們，不只有立法院長游錫堃，還有外交部長吳釗燮和大約100多名記者在現場守候拍照。我還得到蔡英文總統本人接見，並在台灣立法院獲頒一等國會獎章，這無疑是最高等級的招待，一般來說，我們這種商務訪問團不會得到這種接待方式，因為台灣非常感謝我們到來，他們認為我到訪是個展現台捷友好關係非常好的機會。」

而此次艾達莫娃訪台其中一重點行程就是參加「捷克在台中心」（Czech Hub in Taiwan）揭牌儀式，艾達莫娃指出，該中心將為台捷雙邊企業、學術機構、新創、文化單位和NGO提供一個嶄新合作平台。除了商業往來，捷克也非常有興趣在科學研究、學術、文化等領域與台灣進行更多合作。

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