英國環團︰大西洋鯖魚銳減危及鯨魚、海豚生存 選購前三思

英國非營利組織海洋保護學會今示警，大西洋鯖魚數量銳減，已非過去認為最環保、永續魚種。（歐新社）

2023/04/05 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕鯖魚愛好者請注意，英國非營利組織海洋保護學會（Marine Conservation Society）今示警，由於過度捕撈，大西洋鯖魚數量不斷下降，恐危及鯨魚、海豚、鮪魚生存，鯖魚已不再是過去認為最能「吃」的魚種，建議所有消費者今年春季選購鯖魚前請三思。

綜合外媒報導，海洋保護學會今公布英國《好魚選購指南》（Good Fish Guide），鯖魚已列黃燈等級，該指南經理夏洛特（Charlotte Coombes）說，大西洋鯖魚數量自2015年以來就不斷下降，該物種被挪威、冰島、英國等過度捕撈，去年各國表面上同意聽取科學家建議，將總捕獲量控制在79萬4920公噸內，然而實際上各國根本沒有討論配額，最後各國加總的合法捕撈量竟達113萬1416噸，超出建議42%。

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海洋保護學會指出，鯖魚不只是許多漁民賴以為生的物種，還是鯨魚、海豚和鮪魚重要食物來源，若鯖魚數量大幅降低，將對自然環境產生巨大影響。

不過，蘇格蘭遠洋漁民協會（Scottish Pelagic Fisherman's Association）的會長伊恩（Ian Gatt）則反駁，「現在鯖魚數量已達無法永續說法是不正確的」，大西洋鯖魚數量仍有接近400萬噸，科學家稱當數量到200萬噸才應該關注此議題。

海洋保護學會最新的《好魚選購指南》針對186個海鮮區分為紅黃綠燈3個燈號，分別代表著避免吃、想清楚再吃以及建議可吃的建議，該組織認為，外界應關注大西洋鯖魚被過度捕撈情形，相關單位應做出相關應對措施。

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