日媒：中國改變立場 暗助俄羅斯佔領日本北方領土

日媒報導，中國已悄悄改變立場，聲稱在日本北方領土問題上保持中立。圖為中國國家主席習近平上月訪問俄羅斯，與俄國總統普廷會談。（路透檔案照）

2023/04/05 06:06

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本共同社4日引述知情人士報導，中國國家主席習近平上月在與俄羅斯總統普廷的會談中，放棄長期以來承認日本北海道附近由俄國控制的島嶼主權屬於日本的立場，表明在這起領土爭端問題上「不站在任何一方」。

擇捉島、國後島、色丹島和齒舞諸島即日本所稱的「北方領土」。第二次世界大戰末期，蘇聯在發動千島群島登陸行動後佔領千島群島，並於戰後宣稱擁有該群島主權。目前有爭議的島嶼均由俄國實際控制，劃歸薩哈林州南庫里爾斯克區管轄，但日方始終未予承認，指其為非法佔領。

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中共開國領袖毛澤東曾在1964年向訪問中國的日本社會黨代表團表示，他認為俄國控制的島嶼「應該歸還給貴國」，表明北京支持東京的領土主張。中國政府近年雖未公開提及，但也沒有跡象顯示立場已經轉變。

自從日本因俄羅斯入侵烏克蘭而對莫斯科實施懲罰性制裁以來，俄方以中斷包括北方四島問題在內的和平條約締結談判做為報復。去年9月，俄方宣布廢除有關四島俄羅斯人與島上原住民等互訪的「免簽交流」和原住民「自由訪問」的政府間協議。

今年2月7日，日本政府和相關團體在年度「北方領土日」，於東京舉行「要求歸還北方領土全國大會」。會上通過的聲明譴責北方四島在77年前被蘇聯非法佔領至今，「此事絕不能容忍」。據稱這是自2018年大會以來，日本政府和相關團體發表的聯合聲明中首次恢復使用「非法佔領」一詞，意味着日方對俄立場更為強硬。

觀察家認為，中國立場的變化可能會使解決長達數十年的爭端變得更加困難，因為莫斯科現在不太可能在北京支持下在此問題上讓步。

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