毀梵中協議不甩教宗 中國自封政協常委為上海主教

現年53歲的沈斌是江蘇南通海門教區的主教，身兼中國全國政協常委，他被由他擔任主席的「中國天主教主教團」自封為上海教區主教。（擷取自中國「天主教海門教區」官網）

2023/04/05 00:37

〔編譯楊芙宜／台北報導〕天主教權威媒體「亞洲新聞」（AsiaNews）4日報導，天主教中國上海教區4日舉行主教沈斌的就職儀式，沈斌身兼中國全國政協常委，由他擔任主席的「中國天主教主教團」自封為上海教區的主教，但該團體嚴格聽命於中國共產黨、不受教廷承認，這項主教任命也未獲教宗方濟各同意。中方這項作法，形同公然撕毀2018年梵中主教任命臨時協議。

在新聞曝光後，教廷官方新聞網站「梵蒂岡新聞」（Vatican News）4日稍晚跟進證實，教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）在向記者們發表的公告中表示，教宗方濟各「在數天前被告知」中國當局調任主教的決定，且「從媒體獲悉」4日上午舉行的就職儀式。但關於方濟各「對此事件的評估」，布魯尼稱「目前我無可奉告」。

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「亞洲新聞」報導指出，中國自封天主教上海教區主教，顯示中國官方教會並不同意梵蒂岡的選擇。梵蒂岡消息指出，這項主教任命是中國「單方面」行動，未獲得教宗同意，且上海天主教社群也對缺乏教宗授權的主教任命，表達悲痛和氣憤。

現年53歲的沈斌是江蘇南通海門教區的主教，在就職時絕口未提教宗，卻強調將堅決貫徹共產黨指示，堅持宗教獨立自主自辦原則，推動天主教「中國化」。

根據天主教上海教區光啟社4日上午通告，天主教上海教區舉行沈斌的主教就職儀式，由上海市天主教教務委員會主任、上海市天主教愛國會副主任吳建林神父主持，「中國天主教主教團」秘書長楊宇神父宣讀了該團體將沈斌調任上海教區正權主教的任命書，致辭者包括中國天主教愛國會主席、北京教區主教李山，以及上海市天主教愛國會主任陸欽明，神父吳建林代表上海天主教界發言。

通告說，上海教區全體神父、修女，以及上海市天主教各團體副秘書長以上人士約200人參加了儀式。

梵蒂岡和中國2018年簽署主教任命臨時協議，隨後在2020年10月和2022年10月分別2度更新延長2年，天主教在中國教區的新主教應由梵蒂岡和北京當局共同決定。該協議詳細內容一直未公開，不過教宗與教廷高層曾多次透露，即便該協議允許中國政府任命當地教區的主教，但北京同意讓教宗對中國教區的主教任命有「最後決定權」。

其實，去年11月，針對中國任命彭衛照為江西教區輔理主教，梵蒂岡就曾發聲明大動作譴責中國違反該協議，表達「驚訝與遺憾」，並稱彭衞照的任命是因為受到「當地政府的強力施壓」，但梵蒂岡並不認可江西為一個教區、該任命不符合雙方在2018年達成的「對話精神」。

據報導，教廷與中國長期就上海教區主教人選未能達成共識，上海教區自前主教金魯賢2013年逝世後，迄今已懸缺10年，教廷原屬意由金魯賢的輔理主教邢文之接任，但邢文之因曾拒絕參與中共官方愛國教會的典禮，被迫辭職。

另一位獲得教宗任命的上海輔理主教馬達欽，因為在祝聖典禮上辭去中國天主教愛國會的職務，從2012年以來一直被軟禁在佘山修院，即使後來回到愛國教會，仍無法恢復主教職務。

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