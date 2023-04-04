菲律賓東部外海深夜規模6.6地震 發布海嘯警報

菲律賓當地時間週二晚間8時54分，東部卡坦端內斯省（Catanduanes）外海發生規模6.6地震，震源深度9公里。（圖取自Phivolcs推特）

2023/04/04 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東部維加（Viga）海岸今（4）日發生芮氏規模6.6地震，深度僅9公里，觸發海嘯警報，當局敦促沿岸民眾往內陸移動。

綜合外媒報導，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，當地時間週二晚間8時54分，菲律賓東部卡坦端內斯省（Catanduanes）外海發生規模6.6地震，震源深度9公里。

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該監測機構對3省發布海嘯警報，呼籲卡坦端內斯省、北薩馬省（Northern Samar）和東薩馬省（Eastern Samar）的沿岸居民「遠離海灘，不要去海邊」。

菲律賓火山暨地震研究所表示，地震導致「海平面出現輕微波動」，高度可能比正常海浪高出不到1公尺，在封閉的海灣和海峽中，海浪可能更高。

該機構表示，預計第一波海嘯將在當地時間晚間9時2分至5日凌晨0點54分之間到達，「可能會持續數小時」。

目前尚未傳出有人員傷亡或任何損壞。

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Earthquake Information No.1

Date and Time: 04 April 2023 - 08:54 PM

Magnitude = 6.6

Depth = 009 km

Location = 13.76°N, 125.51°E - 120 km S 88° E of Gigmoto （Catanduanes）https://t.co/2hDkQk4VVK pic.twitter.com/GNNLxi89fi — PHIVOLCS-DOST （@phivolcs_dost） April 4, 2023

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