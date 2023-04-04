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    日本8336公尺深海「蝸牛魚」 獲金氏紀錄最深海魚

    在日本南部伊豆小笠原海溝水下8336公尺處發現的蝸牛魚（Snailfish）。（擷取自推特）

    在日本南部伊豆小笠原海溝水下8336公尺處發現的蝸牛魚（Snailfish）。（擷取自推特）

    2023/04/04 23:22

    〔中央社〕日本、澳洲等研究機關組成的團隊4日表示，在日本南部伊豆小笠原海溝水深8336公尺處成功拍攝到游泳的「蝸牛魚」，魚體呈半透明狀。此魚被金氏世界紀錄認定為最深海魚。

    日本讀賣新聞等媒體報導，東京海洋大學等研究機構參加這項在日本周邊海溝附近進行調查的行動。研究團隊去年8月15日在小笠原群島北方的小笠原海溝用水中機器手臂拍攝超深海世界。

    研究團隊出動的母船是改造美國海軍的海洋調查船，從這艘船將觀測設備投入海底，在探測棒的前端放置青花魚當魚餌，最初是小蝦群聚，之後有一尾長度約20公分呈白色的獅子魚科（Liparidae）的魚兒游過來。

    這是獅子魚科的「蝸牛魚」（Snailfish），拍攝地小笠原海溝水深8336公尺處，是超深海。這「蝸牛魚」在每平方公分約800公斤水壓的嚴酷環境中生息，體表呈現半透明狀，在機器手臂旁游泳時被拍攝到其身影。

    在這之前拍攝最深處魚的紀錄是2017年在馬里亞納海溝水深8178公尺處。

    東京海洋大學74歲的特任教授北里洋今天在該大學東京品川校區對媒體表示，已接獲金氏世界紀錄認證狀，認定這是目前在最深處所發現到的魚隻身影。

    他說：「能在接近魚類生息最極限的地方拍攝到魚兒游泳的身影，讓大家都感到很驚訝，也讓大家知道超深海是充滿『爆活力』（dynamic）的世界。真想把金氏世界紀錄認證狀頒給魚。」

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