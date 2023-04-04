反制外國認知作戰！英國罕見曝光祕密網戰部隊

網路戰在現代戰爭中的重要性與日俱增。（擷取自美國空軍網站）

2023/04/04 22:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）3日罕見地對其進攻性網路行動發表聲明指出，英國政府的網路部隊持續針對激進分子、他國政府支持的假宣傳及試圖干預選舉的行為，實施網攻行動。

聲明中指出，這些攻擊在過去3年由秘密的國家網路隊（NCF）所執行，該部隊由英國武裝部隊、GCHQ的探員及國防官員組成。

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GCHQ主任佛萊明表示：「在一個日益動盪和相互聯結的世界中，要成為一個真正負責任的網路大國，各國必須能夠在網路空間中與對手較量。」

據佛萊明說法，NCF一直在進行「每日」駭客行動，以支援海外軍事部署，並打擊恐怖分子、網路罪犯和兒童色情作品製作者。

他表示，該祕密部門斥3年前成立以來，「因應了國家威脅，爲軍事行動做出了關鍵貢獻，並瓦解了恐怖分子窩點和嚴重犯罪分子」。

這項聲明與一份28頁報告一起發布，目的在於「描繪英國如何成為一個負責任網路大國的各個面向」。聲明隨附的報告，並未說明英國網攻人員曾致力打擊哪些散布假消息的國家，但表示「俄羅斯和伊朗等國經常執行各類不同的網攻，以散播假消息」

金融時報報導，這份文件概述了NCF運作的原則，GCHQ 還首次曝光了其負責身分：貝比吉（James Babbage）、一名情報官員，為GCHQ工作30年，曾在國防部任職，並在美國任聯絡官。

報導提到，NFC是GCHQ、國防部、英國對外情報機構「軍情六處」（MI6）及國防、科學和技術實驗室之間的合作成果。目前NFC與美國網戰司令部皆以五角大廈為根據地，未來幾年NFC員工人數將從數百人增加到3000人，最終並將遷入位於蘭開夏郡薩默斯伯里（Samlesbury）的永久性總部。

據報導，網攻方法核心是「認知效應」學說，NCF稱其涉及旨在散佈不信任、降低士氣並削弱對手計畫和開展活動能力的技術。

路透報導，英國網攻大國的地位與美國、俄羅斯、中國和伊朗等齊名，這點早已為人所知，但鮮少有人承認。2018年，政府通訊總部曾披露對伊斯蘭國（IS）執行的一連串網攻行動。自國家網路部隊成立以來，英國甚少提供其活動的相關訊息。

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