美饒舌歌手PO「血照」炫耀擊斃劫匪 數小時後遭槍擊慘死街頭

美國饒舌歌手「BTB Savage」近日在IG分享自己女友開槍擊斃闖入家裡的劫匪，不料數小時後，他卻在休士頓街頭遭槍殺。（圖翻攝自BTB Savage_IG，圖片已經黑白處理）

2023/04/04 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國饒舌歌手「BTB Savage」近日透過社群平台分享一張自己站在廚房內的照片，現場可見血跡斑斑，原來是在炫耀自己女友開槍擊斃闖入家裡的劫匪。沒想到發布照片後沒多久，BTB Savage竟在街頭慘遭槍殺，消息一出引發社會熱議。

綜合外媒報導，來自德州、本名格特里（Darrell Gentry）的BTB Savage，日前接受節目採訪，分享自己今年2月公寓遭遇劫匪的經歷，引發網上熱烈討論。他宣稱，當時有一名饒舌歌手聯繫自己說要合作寫歌，沒想到錄音當天對方竟多帶一名陌生人硬闖公寓搶劫，當下他立刻與對方扭打，一旁的女友則趁機從背後開槍，擊斃陌生人，原本說要合作的饒舌歌手則逃之夭夭。

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BTB Savage還說，被擊中的劫匪倒在地上奄奄一息時曾向他求饒，並請他幫忙叫救護車，他當時直接拒絕，並出言嘲諷一番，放任劫匪在家中斷氣，直言自己不後悔做出這個決定。

BTB Savage的經歷隨後在網上引發討論，上月30日還透過IG分享事發當天的命案現場，可以看到BTB Savage家中的廚房血跡斑斑，門上還有數個彈孔。不料，BTB Savage上傳照片炫耀擊斃劫匪事跡後的數小時，即在德州休士頓街頭慘遭槍殺。

休士頓警方表示，據目擊者稱殺害BTB Savage的兇嫌為2名身穿黑色連帽衫的可疑人士，當時BTB Savage駕駛座車，2嫌開著一輛黑色速霸陸（Subaru）汽車停在路邊，見BTB Savage現身後連開多槍，致當場慘死。

目前當地警方仍在追緝凶手。BTB Savage的母親受訪時表示，這絕對是報復性行兇，當初她就勸兒子別太張揚擊斃劫匪的事，但兒子不聽，沒想到真的發生憾事。

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