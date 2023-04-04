矛頭指向中國龍頭企業 美國務次卿：需採取更強硬措施

美中持續較勁。示意圖。（路透檔案照）

2023/04/04 20:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國拜登政府反駁中國政府所宣稱美國在圍堵中國崛起的說法，一名外交高層官員表示，需要更強硬的經濟措施，來創造「公平競爭環境」，官員並特別點出在中國受到許多特別待遇的「龍頭企業」。

《彭博》4日報導，美國國務院主管經濟與能源的國務次卿費南德茲（Jose Fernandez）受訪指出，在中國，有「國家龍頭企業」，那些獲得特別待遇、不用付租金、低成本獲得融資、不用繳稅的企業，得到這些所有好處，是因為中國政府決定把他們當作產業政策的旗艦。

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美國長期以來主張，懲罰性關稅、出口管制和其他措施，在力抗中國「不公平」經濟手段上有其必要性，前總統川普展開與北京的貿易戰，相關動作已見升高。而中國反指美國這些行動與美中競爭沒有關係，而是意在在各方面圍堵和打壓中國。中國國家主席習近平日前在「兩會」上，呼籲民營企業協助突破「美國為首的西方國家對中國進行的全方位遏制、圍堵和打壓」。

費南德茲說，美國一直設法透過政策與亞洲的盟邦夥伴往來，包括印太經濟架構（IPEF），他說，美國企業願意在公平環境下競爭，「我們只是得確保，我們所有人都照同一套規矩來」。他說，美國正在推動新的貿易行動，因為有國家表示在這方面存有真空，「我們得確保填補上這個真空，否則其他人會替我們填補」；他也說，美國希望制定一套包括在亞洲和西半球的「新的國際行為準則」。

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