三級片豔星成中共智庫院長 他曝彭丹「36F」價值：乾爹太強大！

香港前三級片艷星彭丹搖身一變成為中國智庫「國際經濟戰略研究院」院長，引發外界熱議。（圖取自微博；本報合成）

2023/04/04 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港前三級片艷星、現為中國政協委員彭丹，近日因當上中國智庫「國際經濟戰略研究院」院長，且傳出宏都拉斯斷交台灣投向中國懷抱與她有關，在台灣社會掀起熱議。國內財經專家「印和闐」今（4日）跳出來曝光「我所知道的彭丹」，直言彭丹今天能上位，靠的是背後「強大的乾爹」！

昔日因36F傲人身材被封為「波神」的艷星彭丹，如今搖身一變成為中國國際經濟戰略研究院院長，上月30日更以此身分出席中共主導的博鰲亞洲論壇，大吹自己在宏都拉斯宣布與台斷交前，曾出訪宏國考察，接受有意建交的宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）特別招待，似是炫耀中宏建交自己也有功。

請繼續往下閱讀...

據悉，現年50歲的彭丹並無任何國際經濟或外交戰略的學術成就，沒想到去年11月12日國際經濟戰略研究院在北京揭牌成立，彭丹竟成首任院長，跌破外界眼鏡，質疑其能力與靠美色上位的聲音不斷。且國際經濟戰略研究院近期被爆前身為直銷公司「天獅集團」（TIENS），過去10多年來曾被指捲入詐騙、賄賂官員等風波，種種爭議受到各界熱烈討論。

對此，財經專家「印和闐」今天透過臉書表示，中國國際經濟戰略研究院去年底成立時，前聯合國秘書長潘基文還發電報祝賀，就足以顯示該機構背後的支持力量大有來頭，「院長彭丹在2023年2月曾經去拜訪宏都拉斯新總統，自稱與宏都拉斯總統關係良好，並在宏都拉斯與台灣斷交的議題上發揮了影響力。原本只想靜靜放春假的大叔我，噴飯連連，決定好好寫一下我所知道的彭丹。」

「印和闐」指出，「彭丹是三級艷星出身，在90年代初從中國跑到香港發展，被專門拍賀歲爛片的導演王晶賞識，拍了很多電影，那是改革開放剛剛開始沒幾年的時代，中國人民的營養普遍沒有現在那麼好，當年電影海報出現的36F字樣，是台灣、香港、中國一線艷星的震撼尺寸，有彭丹在，其他艷星的名字只能往後擺，原因除了尺寸，彭丹超強的柔軟度讓她可以隨時下腰、一字馬，這在專業度有限的台港艷星圈裡，就是出人頭地的保證。」

他接著說：「彭丹在90年代初就能有天然的F，被封為波神，有其道理；會被有強力背景的乾爹包養，也容易理解。在那個封閉的中華獨裁國度裡，金錢與難得的女性，本來就是襯托強大權力的點綴。彭丹大約在2000年回到人民祖國，據說當時已經被包養了，乾爹是誰我先不去猜，但是當時發跡的上海首富周正毅以及實力不相上下的地產大亨葉立培她都看不上眼，原因是她在北京的乾爹比當時大家知道的兩位上海暴發戶都有實力，包括財富與抓人的權力。」

「印和闐」最後表示，「要在全球政治圈出人頭地，要嘛有學歷，要嘛有論文，要嘛有執政經驗，要嘛選舉勝利，要嘛有戰功，演員不是沒有當過總統的，美國雷根、烏克蘭澤淪斯基、菲律賓艾斯特拉達等等都是例子，彭丹前面講的一個都沒有，但是她有強大的乾爹，利用著經貿與光明日報的系統為她吹捧，拉了聯合國前秘書長為她的研究院壯聲勢。三級片艷星出身、靠乾爹吹牛從政如果能夠成功，大概也只有在中國有此可能......」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法