澤倫斯基訪戰後村莊 直言「願普廷在地下室度過餘生」

烏克蘭總統澤倫斯基（前排左）與德國副總理哈貝克（前排右）一同造訪亞吉德涅學校的地下室。（法新社）

2023/04/03 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（3）日造訪一座曾遭俄軍凌虐的村莊時憤恨表示，他希望俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）餘下的人生都只能在「一個有馬桶的地下室」度過。

《法新社》報導，澤倫斯基本日與德國副總理哈貝克（Robert Habeck）一同拜訪了首都基輔（Kyiv）北部的小村落亞吉德涅（Yagidne），今日是這個小村莊的光復週年紀念日。

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1年之前，入侵的俄軍將367人，大約等同亞吉德涅村的總人口，強行關進一個僅有200平方公尺大的學校地下室，後來有11人不幸死亡，其中包括1名僅18個月大的嬰兒。

38歲的倖存者波爾吉（Valeriy Polgui）告訴《法新社》：「起初這裡（地下室）很冷，但後來人越來越多氧氣就不夠了。比較年長的因缺氧而失去知覺，人事不知，就這樣死了。」

澤倫斯基說，被關在地下室27天的村民後來將那些死難者的姓名寫了下來「以免他們被遺忘」，他稱：「目睹這一切之後，我希望俄羅斯總統會在帶著馬桶的地下室裡度過餘生，

村民們在地下室的牆上寫下死難者的姓名。（法新社）

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