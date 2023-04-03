北京整治自媒體造假 媒體人：中共是假訊息源頭

中共整治自媒體造假造謠，但包括北京四通橋事件等都是經由自媒體曝光。圖為四通橋事件主事者在北京四通橋懸掛的抗議布條。（路透檔案照）

2023/04/03 16:50

〔中央社〕美國之音（VOA）1日報導，中共出重拳整治自媒體造假造謠。但自媒體人指出，中共最需要整治造假的對象就是自己，這就好比上游的水一直在放毒，不從源頭解決問題，毒水還是存在。

報導說，在加拿大主持「薇雨看世間」的自媒體人陳薇羽指出，中共這次的清朗行動主要針對3大群，首先是黨政軍機關、事業單位以及官方媒體的特定帳號，因官方帳號曾發奇怪圖文，影射、諷刺中國領導人習近平。

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她表示，中共體制內帳號應該是最不會出問題的，但現在連這種帳號也要認證監管，說明中共體制內已浮現思想不統一的裂痕。

陳薇羽指出，第2類要被監管的是水軍帳號，也就是五毛帳號，他們都是中國官方豢養的，現在中共卻回過頭來要打擊整治他們，尤其是那些跟習近平當局唱反調的水軍帳號。

她說，第3類要整治的就是民間的自媒體，包括擺拍造假賺流量的，以及爆料維權上訪和暴力執法等等，後者中共很難禁，因為當一個人沒有管道發聲申訴不公，最後只能自己來，中共想擋也擋不住。

陳薇羽表示，中共最需要整治造假的對象其實是自己，因為回過頭看小時候讀的教科書，比如雷鋒、董存瑞炸碉堡、黃繼光去堵槍眼，或者黃世仁、南霸天是惡霸地主等，這些其實都是中共捏造給中國人洗腦的。

她說，更不用提中共黑白顛倒對日抗戰歷史，把當年國民政府主席蔣中正帶領國民黨抗日的成果移花接木到共產黨頭上。由此可見，只有為中共塗脂抹粉的歷史，才是他們認為正確的史觀。

陳薇羽比喻，這就好比上游的水一直在放毒，下游當然沒有乾淨的水可喝。如果不從源頭解決問題，光靠堵上別人的嘴，又有什麼用呢，毒水還是在那裡。

至於在四川經營部落格的自媒體工作者張先生受訪表示，自媒體的爆料幾乎都是真相，反而中共散播與事實相反的宣稱其來有自，像是六四學運，當局即指控參與其中的學生受反動勢力鼓動。

他說，中共整治自媒體就是要封鎖中國的真相，比如上月中旬有個B站（嗶哩嗶哩）博主上傳長度5分鐘的影音，披露老人年事已高仍需外出打工，因為他每月農保僅人民幣107元（約新台幣476元），隨即這博主就被全面封殺，因為他真實呈現中國老人的窘況。

張先生表示，官媒的新聞聯播永遠保持政治正確，「在我看來，自媒體的謠言永遠沒有官媒多」，特別是1957至1958年的大躍進時期，官媒造謠達到最高峰，隨處可見畝產一萬斤甚至10萬斤的浮誇不實。

報導指出，3月28日，中國國務院新聞辦公室召開記者會，宣布展開網路清朗行動。網信辦副主任牛一兵說，務必要整治自媒體造謠傳謠、惡意炒作、假冒仿冒、違規營利等，以猛藥剷除自媒體亂象。

美國之音指出，諷刺的是，包括徐州鐵鍊女、記錄上海封城的「四月之聲」短片、北京四通橋事件、「白紙運動」或「白髮運動」等真相，都是經由自媒體曝光。

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