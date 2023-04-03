挺白髮運動又批當局隱瞞疫情 中國維權人士張海被捕

維權人士張海曾指控當局隱瞞疫情並求償鉅款，又因力挺反醫改的「白髮運動」已被當局逮捕關押。（美聯社檔案照）

2023/04/03 16:11

〔中央社〕據維權網1日與美國自由亞洲電台（RFA）2日報導，曾指控當局隱瞞疫情並求償鉅款的維權人士張海，因力挺反醫改的「白髮運動」已於2月17日被當局逮捕關押，目前身陷武漢市第二看守所。

報導說，去年2月初起，中國武漢、大連、鞍山等地相繼發生眾多退休老人抗議醫改的白髮運動，其中以武漢地區的抗議規模最受矚目。

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張海對此公開表達支持，並從推特轉發群眾上街抗爭的影音後被失蹤。

2021年4月，國務院辦公廳印發「關於建立健全職工基本醫療保險門診共濟保障機制的指導意見」展開醫保改革，以致湖北武漢退休民眾每月入醫保「個人帳戶」的金額驟減約7成，引發「白髮運動」抗爭。

微信等社群媒體平台討論醫保改革的發文相當熱烈，許多網友表示，醫保改革不應該有差別對待，譬如公務員報銷比例比企業員工高等，「不要搞等級制」。官方對待黨政軍退休幹部的高等醫療待遇即引發質疑。

此外，張海也曾因指控當局隱瞞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而提告，並索賠人民幣200萬元（約合新台幣889萬元）。

張海的父親是解放軍老兵，2020年初意外骨折，基於報銷醫藥費考量，把父親從廣東送回武漢動手術，沒想到老父卻在醫院染疫病逝。

張海曾表示，父親染病與醫院未妥善提供防疫保護有關，若非當局隱瞞疫情，他也不會帶著父親回武漢治療，張海因此控告武漢市政府、湖北省政府以及武漢市中部戰區總醫院。

去年1月23日，他接受法國國際廣播電台（RFI）訪問表示，他要追究武漢中部戰區總醫院、武漢和湖北省政府的責任，起訴他們隱瞞疫情，導致他骨折的父親因不知情在醫院染疫而死。

張海表示，他的訴狀沒有一個法院受理，反而他所有的對外聯絡方式，包括電話、微博、微信等，全部都被監控和封殺，他不能接受外媒採訪、不能出門，而且親友也受到警告。

他當時表示：「我深切地感受到作為一個中國人的悲哀，我們什麼都沒有，沒有知情權，沒有尊嚴，什麼都沒有。」

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