巴紐外長：中國擔心巴紐與澳洲安全協議有「延伸企圖」

澳洲外長黃英賢（左）與巴紐外長特卡琴科（右）。（法新社）

2023/04/03 15:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自由亞洲電台》（RFA）3日報導，巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）結束中國訪問行程後表示，北京當局向他表達了巴紐與澳洲準備簽署安全協議的憂慮，擔心可能有「延伸企圖」。

據報導，特卡琴科日前造訪中國海南省博鰲，與中國外長秦剛會晤，尋求中方協助巴紐發展。秦剛向特卡琴科提及對「巴紐－澳洲雙邊安全協定」（PNG-Australia Bilateral Security Treaty）及其「延伸企圖」的擔憂，希望特卡琴科向中方保證，該協議不是要透過某種方式抗衡中國在巴紐和太平洋地區的影響力。

請繼續往下閱讀...

特卡琴科向秦剛解釋，該協議不僅限於國防關係，也包括治安、生物安全等其他安全領域，「這會是一個注重建立巴紐面對外部及內部安全挑戰的能力和實力的協議」。此外，他也強調，巴紐年初決定關閉駐台商務代表處，不是出於地緣政治考量，而是為了節省經費。

巴紐總理馬拉普（James Marape）與澳洲總理艾班尼斯1月12日在巴紐首都摩斯比港會晤，2人同意在4月30日前完成全面安全協議的談判，並在6月前簽署。據悉，該協議涵蓋國防、氣候變遷和網路安全等領域，部隊訓練和聯合行動也在討論之中。

秦剛也對澳洲、英國、美國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）將助澳洲取得核動力潛艦表達疑慮，並將AUKUS比擬為典型的冷戰同盟。特卡琴科則向秦剛表示，巴紐強烈支持太平洋成為非核區域。

RFA指出，特卡琴科的說法顯示，在美中競爭太平洋地區影響力之際，太平洋島國會做出平衡舉動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法