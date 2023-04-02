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    三級片豔星變挺共「紅星」 彭丹當上中國國際經戰研究院長

    昔日香港三級片艷星彭丹現在擔任中國國際經濟戰略研究院院長。（圖取自微博；本報合成）

    昔日香港三級片艷星彭丹現在擔任中國國際經濟戰略研究院院長。（圖取自微博；本報合成）

    2023/04/02 23:26

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港三級片豔星「波神」彭丹搖身一變，成為中國「國際經濟戰略研究院」院長，近日更以此身分出席中共主導的博鰲亞洲論壇；外界質疑，有三級片、一字馬經驗的脫星，也能當上經戰院長。

    中美洲國家宏都拉斯日前宣布與台灣斷交，進而轉向與中國建交。彭丹事後接受親中港媒訪問稱，今年二月她出訪宏都拉斯，考察兩國企業貿易往來，接受有意建交的宏國總統卡蕬楚特別招待。她身為國際經濟戰略研究院長，有必要為中國商界走入宏都拉斯，貢獻自己的力量。

    3月30日，彭丹也以「全國青聯常委」、「國際經濟戰略研究院院長」的頭銜出席博鰲亞洲論壇「女性圓桌」會議，並吹捧中國國務院總理李強在博鰲論壇的發言。

    據了解，現年50歲的彭丹並無任何國際經濟或外交戰略的學術成就，早年因身材火辣，有36F上圍取得「波神」之稱，早期作品為《狼吻夜驚魂》，也曾在導演王晶執導的《紅燈區》上演一字馬，在香港拍過三級情色電影《極度獸性》為其代表作品，片中出現大量「肉搏戰」激情場面。

    2013年，彭丹成為第11屆甘肅省政協委員，2017年被中共推薦擔任全國青聯常委，並從「脫星」轉變成「紅星」。她在中國專門拍攝「主旋律電影」吹捧宣傳中共，成為堅定支持中國共產黨的「紅色藝人」；2022年11月12日，國際經濟戰略研究院在北京揭牌成立，彭丹成為首任國際經戰研究院院長。

    中國財經作家蘇小和近日在Youtube頻道拍片質疑，一個演三級片的演員怎麼成了國際經濟戰略研究院的院長？聽說「習包子」投資1億美金成立這個研究院，讓彭丹當上院長。不過，他對習和彭丹之間有什麼事，真的不知道。

    蘇小和指出，習近平是「紅二代」，彭丹是經介紹給習近平的，而且彭麗媛、彭丹兩人都姓「彭」，也都是藝術家，彭丹外公當過遵義市副市長，彭丹具「紅二代」背景，從小到國外留學，讀過美國紐約茱莉亞學院，還得過中國小姐「美翻天」了。

    他提及，2012年習近平當上國家主席，彭丹2013年隨即成了政協委員，習一路當「皇帝」，彭丹現在才50歲，相信再過10年，60歲想必可當上全國人大副委員長。

    香港三級片豔星「波神」彭丹，過去曾拍過三級情色電影《極度獸性》，片中出現大量「肉搏戰」激情場面，目前她已當上國際經濟戰略研究院院長。 （圖取自電影海報）

    香港三級片豔星「波神」彭丹，過去曾拍過三級情色電影《極度獸性》，片中出現大量「肉搏戰」激情場面，目前她已當上國際經濟戰略研究院院長。 （圖取自電影海報）

    昔日香港三級片艷星彭丹現在擔任中國國際經濟戰略研究院院長。（圖取自微博）

    昔日香港三級片艷星彭丹現在擔任中國國際經濟戰略研究院院長。（圖取自微博）

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