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    日本擬訂新的兒童托育計畫 國內財政雪上加霜

    2022年日本的出生率是自1899年開始統計數據以來最低的一年，新生兒數量首次降至80萬以下。（歐新社）

    2022年日本的出生率是自1899年開始統計數據以來最低的一年，新生兒數量首次降至80萬以下。（歐新社）

    2023/04/02 21:04

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府上週五（3月31日）制定一項新計畫，預計在未來三年內加強孩童托育，以扭轉國內不斷下降的出生率。此舉動可能會造成另一項大規模支出計畫，並會使政府本已困窘的財政開銷過大。

    根據《路透社》報導，日本政府正在為岌岌可危的出生率擬訂對策。日本首相岸田文雄一再發誓要將兒童托育相關的支出增加一倍，但卻迴避說明細節，他表示細節將在6月政府發佈國家年中政策路線時確定好。

    根據該計畫，政府將通過取消家庭收入調查以擴大兒童津貼。另外包括將在職場提供全薪育兒假，鼓勵父母擁有雙倍收入。

    負責兒童托育政策的日本自民黨青年局長小倉將信（Masanobu Ogura）在宣布這些提議時表示，需要做更多措施來幫助擔任母親的女性重返職場。

    小倉將信說，「在日本，雙薪家庭正在增加，但母親傾向會放棄他們的職業，同時被迫「單親」育兒，承擔的無償家務勞動是父親的5.5倍」。

    前日本央行董事會成員、現任日本央行經濟學家的木內登英（Takahide Kiuchi）認為，日本政府可能要在該項計畫上花費2萬億至3萬億日元，而且不一定能扭轉出生率。

    日本是世界上高齡化速度最快的國家之一，2022年日本的出生率是自1899年開始統計數據以來最低的一年，新生兒數量首次降至80萬以下。

    一些分析人士認為，最新的兒童托育計畫表明首相岸田正在努力爭取支持，並準備在未來幾個月內提前舉行大選，藉以鞏固他在日本執政黨自民黨（LDP）中的地位。

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