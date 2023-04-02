破馬里亞納海溝紀錄！日本最深海域怪魚現蹤

西澳大利亞明德魯大學深海研究中心（UWA）的科學家近日在日本南部的伊豆小笠原海溝水下8336公尺處發現還有魚類存在，他們利用自動著陸器拍到了Pseudoliparis屬的蝸牛魚（Snailfish），這打破了魚類之前在太平洋以南馬里亞納海溝水下8178公尺被觀察到的最深紀錄。（圖/翻攝自推特）

2023/04/02 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕西澳大利亞明德魯大學深海研究中心（UWA）的科學家近日在日本南部的伊豆小笠原海溝水下8336公尺處發現還有魚類存在，他們利用自動著陸器拍到了Pseudoliparis屬的蝸牛魚（Snailfish），這打破了魚類之前在太平洋以南馬里亞納海溝水下8178公尺被觀察到的最深紀錄。

根據《BBC》報導，研究中心的首席科學家表示，這次蝸牛魚被發現的棲息深度可能已非常接近魚類可以生存的最大深度。UWA的科學家在10年前其實就曾預測8200至8400公尺的深度下，還是有機會發現魚類，而這次蝸牛魚被發現的紀錄證實了這項推論。

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目前蝸牛魚的種類達300種以上，其中大部分棲息在淺水區域，在河流出海口也能發現牠們蹤跡。但有幾種蝸牛魚適應了南北極的寒冷水域以及極深海溝中極端嚴苛的環境。在水下8000公尺的環境下，牠們果凍般的身體能耐受寒冷以及承受超過海面壓力800倍（80兆帕）的壓力。

研究中心發現，生活在極深海域的深海蝸牛魚透過吸食小型甲殼類維生，目前沒有發現任何天敵或是競爭生物。由於牠們的身體構造為適應深海極低溫環境特別演化，若被打撈上岸，就會瞬間「融化」成一灘「果凍」。

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