烏克蘭東正教領袖涉為俄軍辯護遭軟禁 俄揚言報復

基輔東正教會修道院教務長帕夫洛，被判軟禁2個月。（路透）

2023/04/02 17:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭之間的矛盾，擴大至宗教領域。基輔法院1日以煽動宗教仇恨、合理化俄羅斯侵略為由，判處1名親俄的東正教修道院教務長2個月軟禁，修道院一方稱這是對教會的迫害。俄羅斯當局部批評西方國家在宗教自由問題上沉默，並揚言不會善罷干休。

烏克蘭東正教有近千年基輔洞窟修道院（Kyiv-Pechersk Lavra），其教務長都會主教帕夫洛（Metropolitan Pavlo）1日被傳喚接受審訊。烏克蘭國家安全局（SBU）當天還搜查了帕夫洛住所，指控他2項罪名，分別是煽動宗教間的敵對和為俄羅斯的侵略辯解。

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帕夫洛自1994年以來，一直領導該修道院近30年。SBU在官網發布的聲明稱，帕夫洛在他的公開演講中，一再侮辱烏克蘭人的宗教感情，侮辱其他信仰信徒的觀點並試圖對他們形成敵對態度，並發表聲明，否認侵略國的行為或為其辯護。

基輔洞窟修道院建於西元1051年，被視為烏國文化瑰寶，也是莫斯科宗主教聖統烏克蘭正教會總會所在地，該教會5月因不滿俄國入侵以及俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）力挺侵略，宣佈脫離與俄羅斯東正教的關係「獨立」。

基輔洞窟修道院神職人員涉多次引領親俄信眾，為俄軍入侵行動祈禱，消息曝光後，去年11月22日，SBU突襲了該修道院，搜查俄國間諜。隨後烏克蘭文化部下令終止修道院土地契約，要求修士在3月29日離開，除非他們脫離俄羅斯東正教會在烏克蘭的分支，但帕夫洛拒絕，還詛咒烏克蘭總統澤倫斯基一家人下地獄。

1日在修道院外，有大批反俄民眾示威，有示威者批評俄羅斯東正教會帶來負面影響，反對烏克蘭東正教會從屬於俄方。他們並聚集禱告，祈求帕夫洛的惡毒詛咒應驗在自己身上。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃表示，東正教被蹂躪、嘲笑和挖苦，而西方的文明國家緘默不語。她強調，俄羅斯對此事不會善罷干休。俄羅斯正教會的主教長、莫斯科及全羅斯牧首基里爾則指責烏克蘭政權無法無天，憑空捏造指控。

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