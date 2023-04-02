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    買4箱水謊稱沒收到被打臉 豪宅女住戶訂20箱報復快遞司機

    南韓首爾江南區女住戶訂4箱礦泉水謊稱沒收到，被監視器打臉後又訂20箱水報復。保特瓶水示意圖。（彭博）

    南韓首爾江南區女住戶訂4箱礦泉水謊稱沒收到，被監視器打臉後又訂20箱水報復。保特瓶水示意圖。（彭博）

    2023/04/02 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾奢華的江南區一處公寓4層樓女住戶，2月底訂購4箱礦泉水並要求快遞司機搬上來，接著又謊稱自己沒收到貨直接退費，等到調出監視器影片才改口認錯。沒想到她事後越想越氣，竟然訂購20箱礦泉水報復，讓同個快遞員搬到4樓氣喘吁吁後又退貨8箱，消息傳出後在南韓網路引起爭議。

    據韓媒《中央日報》報導，2月28日清晨4時50分許，快遞司機按照女住戶訂單要求，將4箱一共40多公斤的水搬到4樓住戶門外，並發送訊息提醒貨物已經送到。孰料，幾天後快遞司機接到公司電話，指稱客戶沒收到貨因此必須退款3萬6400韓元（約新台幣850元）。

    當時明明搬得要死要活的快遞員感到相當納悶，連忙打電話過去詢問，女住戶對此表示她在貨送到後隔天才回家，那時礦泉水已經不見了。快遞司機認為這相當不尋常，畢竟整箱礦泉水有一定重量，通常不會被當成偷竊目標，因此親自跑到公寓調監視器。

    在管理員找出當天的監視器影片後，可以看到礦泉水到貨2個半小時左右，女住戶便從家裡出來將門外的4箱水搬進去，讓人意想不到的是，就算有影片為證女住戶還是堅稱沒收到貨，直到快遞司機報警才讓女住戶承認自己弄錯了，並支付商品費用。

    怎知，荒唐的事情並未結束，平時都是叫3、4箱礦泉水的女住戶，在事情發生1個月後訂了20箱水，並要求同個快遞司機將總計240公斤的貨物搬上4樓，等到送貨完畢後，女子主動打開門並退貨8箱。

    這種行為讓快遞司機當場和女住戶發生了糾紛，女方指稱遭到威脅連出門都不敢，要求快遞公司賠償100萬韓元（約新台幣2.3萬元），同時還會向法院提告，另一方面，快遞員也決定提告女住戶涉及詐欺罪。

    南韓網友看到這則消息後紛紛留言，有人感嘆沒想到高級住宅區的住戶還那麼貪小便宜，還有人建議快遞公司應該要弄個黑名單，不要再幫這些奧客送貨。

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