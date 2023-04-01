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    美國劇院演唱會疑遭龍捲風襲擊 屋頂崩塌1死28傷

    2023/04/01 23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州貝爾維迪爾的音樂表演場地阿波羅劇院（The Apollo Theatre）疑似遭龍捲風襲擊，劇院屋頂竟在表演時發生崩塌意外，目前已造成1死28傷。

    綜合外媒報導，美國伊利諾州貝爾維迪爾的音樂表演場地阿波羅劇院原在當地時間3月31日晚間舉辦一場金屬搖滾音樂會，卻疑似因天氣惡劣，該地遭龍捲風襲擊，在表演30分鐘後驚傳劇院屋頂崩塌意外，目前已造成1死28傷。

    當地消防局長Shawn Schadle表示，目前無法確定此意外是龍捲風所致，不過在美國東部時間晚上7點45分左右，該地區發布了龍捲風警告，10分鐘後，劇院屋頂就傳出崩塌意外。

    當地派出眾多警力和消防部門前往救災，受傷的28位民眾有5人輕傷，另外23人則受到中、重度傷害。Schadle指出，受傷的民眾可能更多。「有許多傷患可能已被家屬自行送往醫院」。

    屋頂崩塌後，表演場地內一片狼藉，有些民眾試圖救出被困在廢墟下的人們；而場外也能看見許多殘瓦碎塊大範圍散落在街道中央，許多碎片砸落在附近的汽車上。當時在場的一位目擊者表示，「那裡很混亂，每個人都試圖通過防火門離開場地。我看到了壓在廢墟下的人們，試圖拉出他們，幫助他們脫困」。

    除阿波羅劇院外，對街一棟建築物也遭受風災摧殘。消防人員已針對該事件進行初步搜查，並將進行二次搜索，深入調查建築物的穩定性。

    伊利諾伊州州長JB Pritzker表示，他將密切與官員聯繫以獲取災情最新消息，並將遵循當地指揮官指示，全力提供幫助」；而原先要在活動中表演的金屬樂團也在Facebook上報平安，並督促歌迷趕緊尋求庇護、保持安全，並趕緊回家。

    劇院屋頂崩塌現場的附近，還有許多車輛遭到波及。（美聯社）

    劇院屋頂崩塌現場的附近，還有許多車輛遭到波及。（美聯社）

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