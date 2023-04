美國劇院演唱會疑遭龍捲風襲擊 屋頂崩塌1死28傷

2023/04/01 23:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國伊利諾州貝爾維迪爾的音樂表演場地阿波羅劇院(The Apollo Theatre)疑似遭龍捲風襲擊,劇院屋頂竟在表演時發生崩塌意外,目前已造成1死28傷。

綜合外媒報導,美國伊利諾州貝爾維迪爾的音樂表演場地阿波羅劇院原在當地時間3月31日晚間舉辦一場金屬搖滾音樂會,卻疑似因天氣惡劣,該地遭龍捲風襲擊,在表演30分鐘後驚傳劇院屋頂崩塌意外,目前已造成1死28傷。

當地消防局長Shawn Schadle表示,目前無法確定此意外是龍捲風所致,不過在美國東部時間晚上7點45分左右,該地區發布了龍捲風警告,10分鐘後,劇院屋頂就傳出崩塌意外。

當地派出眾多警力和消防部門前往救災,受傷的28位民眾有5人輕傷,另外23人則受到中、重度傷害。Schadle指出,受傷的民眾可能更多。「有許多傷患可能已被家屬自行送往醫院」。

屋頂崩塌後,表演場地內一片狼藉,有些民眾試圖救出被困在廢墟下的人們;而場外也能看見許多殘瓦碎塊大範圍散落在街道中央,許多碎片砸落在附近的汽車上。當時在場的一位目擊者表示,「那裡很混亂,每個人都試圖通過防火門離開場地。我看到了壓在廢墟下的人們,試圖拉出他們,幫助他們脫困」。

除阿波羅劇院外,對街一棟建築物也遭受風災摧殘。消防人員已針對該事件進行初步搜查,並將進行二次搜索,深入調查建築物的穩定性。

伊利諾伊州州長JB Pritzker表示,他將密切與官員聯繫以獲取災情最新消息,並將遵循當地指揮官指示,全力提供幫助」;而原先要在活動中表演的金屬樂團也在Facebook上報平安,並督促歌迷趕緊尋求庇護、保持安全,並趕緊回家。

