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    美前印太司令：AUKUS核潛艦合作協議 有助嚇阻中國侵台

    英國首相蘇納克（右）、美國總統拜登（中）和澳洲總理艾班尼斯（左）3月13日在美國加州聖地牙哥海軍基地，宣布提供澳洲核動力潛艦的三方合作協議。（美聯社檔案照）

    英國首相蘇納克（右）、美國總統拜登（中）和澳洲總理艾班尼斯（左）3月13日在美國加州聖地牙哥海軍基地，宣布提供澳洲核動力潛艦的三方合作協議。（美聯社檔案照）

    2023/04/01 20:20

    〔編譯管淑平／綜合報導〕前美軍太平洋司令部（現為印度—太平洋司令部）司令哈里斯（Harry Harris）日前在一場智庫座談會上指出，「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協助澳洲打造核動力潛艦的技術分享協議，將有助於嚇阻中國侵略台灣。

    《美國海軍研究協會新聞（USNI News）》報導，哈里斯3月30日在華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」和「美國海軍研究協會」共同舉辦的座談會上指出，「當中國軍方考慮諸如對鄰國採取行動、以負面和邪惡方式在全球舞台行事，這項協議肯定會在他們思考中發揮嚇阻作用」。

    他說，英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）海權研究員卡沙爾（Sidharth Kaushal）曾表示，AUKUS這項協議會大幅降低中國可能對台侵略行動的吸引力，「現在我完全認同」。

    哈里斯說，他不認為賣給澳洲「維吉尼亞級」核動力潛艦，會損及美國的防衛能力，「這不是零和博奕，我們並不會因為賣了一艘潛艦給澳洲，然後全球潛艦部隊就出現缺口。澳洲是美國的關鍵盟友。」他認為澳洲擁有該型潛艦是好事，「對自由與開放的印太是好事，對澳洲有具備這種能力的潛艦後的全球影響力有利」。

    這份多階段技術分享協議，將有助於澳洲發展最終可自己在國內打造，和維護核動力潛艦的能力。

    哈里斯說，AUKUS的成功意味著，需要數十年的政治和財政支持，「3國需要有至少30年的持續政治支持，需要持續提供資源，這30年還要有最大的靈活性」，有人說不可能同時具備這三件事，但是他不認同，他認為這完全可能，「因為澳洲非常需要具備這種能力，來對抗我們所有人在印太地區所面臨的威脅」。

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