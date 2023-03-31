蔡總統出訪增能見度 專家：台灣創新非官方外交

總統蔡英文訪中美洲友邦並過境美國，傳將會晤美國眾議院議長麥卡錫，引國際關注。法媒近日多篇報導，學者在專訪中指出台灣在國際上越來越顯眼，且正在開創全新的非官方外交。（資料照）

2023/03/31 09:55

〔中央社〕總統蔡英文訪中美洲友邦並過境美國，傳將會晤美國眾議院議長麥卡錫，引國際關注。法媒近日多篇報導，學者在專訪中指出台灣在國際上越來越顯眼，且正在開創全新的非官方外交。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，往返分別過境美國紐約與洛杉磯。蔡總統返程時傳將在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），北京威脅將有「報復」行動，蔡總統訪程意義與北京反應皆引起國際媒體大幅報導。

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法媒29、30日聚焦蔡總統外交之旅，刊登多篇分析與專訪。法國國際關係和戰略研究所（IRIS）印太計畫負責人庫赫蒙（Barthelemy Courmont）在費加洛報（Le Figaro）報導中指出，「台灣正在創新非官方外交」。

庫赫蒙表示，台灣外交夥伴逐漸減少，但相反地，傳統外交承認之外的「非官方支持」卻越來越多。蔡總統在美國轉機得以提升台灣能見度，即使美國未正式承認台灣，兩者的關係卻越發緊密，尤其在美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台之後。

庫赫蒙分析，這次蔡總統應該會與麥卡錫會晤，「西方國家與日、韓等民主國家日益支持台灣，並與北京進入角力；一方面台灣似乎消失在國際舞台，另一方面，卻又越來越顯眼且無可避免」。

北京企圖「扼殺」台灣邦交國，庫赫蒙指出，北京2016年重啟「支票外交」收買了幾個國家，但政策成本高昂，估計每年中國要撒20至30億美元援助。

庫赫蒙表示，台灣不競爭支票外交，反而發展「在非官方外交上的真正創新能力」，例如台法數十年來頻繁的國會外交。法國上下議院皆設置友台小組，「不直接對話也能傳遞訊息」。

「台灣的創新也透過大量宣傳其艱難卻民主的現況。書面上，島嶼被排除在所有國際組織之外；在聯合國眼中，台灣1971年後就不存在。台灣如今大量利用這樣的困境來展現所承受的不公命運與中國壓制」。

庫赫蒙告訴法媒，與其使用武力對抗極權北京，「台灣反而強調其民主政治體性的優異性。中國越施加政治與軍事壓力，台灣就越要展現組織透明度、反貪腐、新聞自由等」。根據指標，台灣是全球最民主國家之一。

「台北毫不猶豫地利用同性婚婚法與積極的環境政策存在於國際舞台，這是非常有效的公共外交政策」。他表示，即使台法沒有官方外交關係，雙邊政治、文化與貿易交流和對話卻密切且重要，「的確有能力繞過外交關係的缺乏」。

法國24台（France 24）29日晚間播出45分鐘電視辯論，邀請參議院外交委員會副主席卡托蘭（Andre Gattolin）、歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）的法布利（Elvire Fabry）、共產政權學者沃爾頓（Thierry Wolton）和中國經濟研究學者張保羅（Jean-Paul Tchang）討論蔡總統在美國「轉機」的意義與影響。

台灣國際能見度無庸置疑更勝以往，法國亞洲專家倪雅玲（Valerie Niquet）也在比利時法語大報「晚訊報」（Le Soir）30日刊登的專訪中強調，中國不斷試圖奪取台灣邦交。

她說：「但這毫無意義，台灣的外交能見度有增加趨勢，民主國家將其視為他們的一分子。國會團訪台因此從不間斷，這是一種『新常態』，過去怕惹怒中國，這種訪團幾乎不可能。」

蔡總統出訪中美洲，前總統馬英九則訪中，背後意涵也引發國際議論。倪雅玲表示，北京透過馬英九訪程發動「誘惑策略」，顯示討好中國將獲益；國民黨則想展現若他們執政，台海得以和平，與中國重拾連結。

然而中國策略失效，香港現況讓台灣人看清。中國越威脅，台灣民心越遠離，反對中共「統一」已為多數共識。

她同時強調，「不能說『統一』，因台灣從未屬於中華人民共和國。時間不在北京這邊，台灣民主越深化，就越不願向中國靠攏」。

倪雅玲在專訪最後表示，「相較於沉溺過去、古老強權模式的中國政權，台灣的民主模式看來最終會有更多的未來」。

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