美國再傳火車出軌 裝載乙醇槽車起火居民疏散

美國明尼蘇達州發生載有乙醇的火車出軌事故，當居下令疏散居民。（美聯社）

2023/03/30 22:56

〔中央社〕當局指出，美國明尼蘇達州一個小鎮發生載有乙醇的火車出軌事故，「有數節槽車起火」，當局下令附近居民進行疏散，截至目前未傳人員受傷。

法新社報導，明尼蘇達州坎迪約希郡（Kandiyohi County）警長托勒夫森（Eric Tollefson）在聲明中指出，柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（Burlington Northern Santa Fe）所屬的「許多節」軌道槽車於當地時間凌晨1時左右在芮孟鎮（Raymond）出軌。芮孟鎮距明尼阿波利斯（Minneapolis）以西約177公里。

請繼續往下閱讀...

聲明表示，「芮孟鎮消防隊和多個地區部門出動進行處理的同時，有數節出軌槽車開始起火，判定裡頭運送的是某種型式乙醇」，其他節槽車則裝滿玉米糖漿。

當局指示距事故現場約800公尺內的居民離開住家進行疏散，並且建議民眾不要前往芮孟鎮。

據美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），截至目前沒有通報人員傷亡。

他今天上午推文說：「隨著更多細節浮現，我們正在進行密切追蹤，並將展開調查。」布塔朱吉表示，聯邦鐵路管理局（Federal Railroad Administration）官員已在現場因應。

美國明尼蘇達州發生載有乙醇的火車出軌事故，當居下令疏散居民。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法