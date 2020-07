亞利桑那載貨列車橋上出軌 多節車廂狂燒黑煙沖天

2020-07-30 00:34:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞利桑那州當地時間29日一早,有一列火車在坦佩鎮湖(Tempe Town Lake)上的大橋出軌,橋的南側坍塌起火,火車也跟著燃燒,濃濃黑煙沖天,所幸無人傷亡。

綜合外媒報導,美國聯合太平洋鐵路(Union Pacific)表示,公司一列10節火車在當地時間29日上午6點15分(台灣時間晚上9點15分)左右出軌,引發大火,導致部分橋梁倒塌。至少有90名消防員在現場滅火。

一名發言人說,機組人員沒有受傷,但是坦佩海灘公園(Tempe Beach Park)裡有一人因吸入濃煙而接受治療。但目前還不清楚火車出軌原因為何。

坦佩警察局長摩爾(Sylvia Moir)也在推特表示,坦佩有火車出軌並起火,目前尚無人受傷,但現場非常危險,呼籲民眾「遠離坦佩鎮湖,遠離該地區。」

現場照片顯示,有多節車廂出軌,其中包括一節有危險物品標誌的油罐車,水中和橋下也可見火車上載送的木材和碎屑。當局仍在試圖確定火車上運送哪些東西。

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN