亞利桑那載貨列車橋上出軌 多節車廂狂燒黑煙沖天

2020-07-30 00:34:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州當地時間29日一早，有一列火車在坦佩鎮湖（Tempe Town Lake）上的大橋出軌，橋的南側坍塌起火，火車也跟著燃燒，濃濃黑煙沖天，所幸無人傷亡。

綜合外媒報導，美國聯合太平洋鐵路（Union Pacific）表示，公司一列10節火車在當地時間29日上午6點15分（台灣時間晚上9點15分）左右出軌，引發大火，導致部分橋梁倒塌。至少有90名消防員在現場滅火。

一名發言人說，機組人員沒有受傷，但是坦佩海灘公園（Tempe Beach Park）裡有一人因吸入濃煙而接受治療。但目前還不清楚火車出軌原因為何。

坦佩警察局長摩爾（Sylvia Moir）也在推特表示，坦佩有火車出軌並起火，目前尚無人受傷，但現場非常危險，呼籲民眾「遠離坦佩鎮湖，遠離該地區。」

現場照片顯示，有多節車廂出軌，其中包括一節有危險物品標誌的油罐車，水中和橋下也可見火車上載送的木材和碎屑。當局仍在試圖確定火車上運送哪些東西。

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN — Reuters （@Reuters） July 29, 2020

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