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    阿聯總統立長子為王儲 仍與親兄弟共享權力

    哈立德被冊封為阿布達比王儲，其長年擔任阿聯國家安全部部長一職。資料照。（美聯社）

    哈立德被冊封為阿布達比王儲，其長年擔任阿聯國家安全部部長一職。資料照。（美聯社）

    2023/03/30 16:35

    〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）總統穆罕默德（Sheikh Mohammed）已任命其長子為阿布達比王儲；穆罕默德的3名兄弟則先後晉升該國重要職務。

    據《路透》報導，1971年阿聯建立以來，阿布達比謝赫（Sheikh）即兼任阿聯總統一職。現任謝赫穆罕默德冊封其長子哈立德（Sheikh Khaled）為王儲，有效鞏固了哈立德日後的最高領導地位。

    穆罕默德同時任命其兄弟曼蘇爾（Sheikh Mansour）為阿聯副總統，將與杜拜謝赫阿勒馬克圖姆（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）一同擔任副總統。

    此外，穆罕默德也任命其兄弟，包含塔赫農（Sheikh Tahnoun）、哈扎（Sheikh Hazza），擔任阿布達比的副領導人。

    此舉無疑提升了阿布達比的影響力，阿布達比憑藉其巨大的石油財富，成為阿聯7個大公國的政治首都；另一核心大公國杜拜，則是海灣地區的商業和旅遊中心。

    透過任命多位兄弟擔任新職務，穆罕默德保持了「權力共享機制」，但僅限於阿布達比家族內部。

    穆罕默德選擇哈立德作為王儲，而非其親兄弟，反映了多數阿拉伯國家的趨勢，即「兒子勝過兄弟」，近期的沙烏地阿拉伯也是如此。

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