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    首頁　>　國際

    宋濤會見台灣洪門 盼發揚愛國忠義反台獨

    2023/03/30 00:04

    〔中央社〕中國大陸國台辦主任宋濤今天向來自台灣的國際洪門中華總會代表團聲稱，「偉大祖國永遠是所有愛國統一力量的堅強後盾」，希望洪門繼續發揚「愛國忠義」，堅決反對台獨和外部勢力干涉。

    新華社晚間報導，應中國致公黨中央邀請，台灣國際洪門中華總會代表團3月27至31日赴北京參訪交流，拜會中共中央台辦、全國台聯和黃埔軍校同學會等單位。

    宋濤29日上午會見代表團時宣稱，「偉大祖國永遠是所有愛國統一力量的堅強後盾」。陸方將全面貫徹落中共總書記習近平重要指示精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，廣泛「團結台灣各界同胞」。希望洪門繼續「發揚『愛國忠義』的光榮傳統，堅守民族大義，堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，共同開創祖國統一、民族復興的美好未來」。

    報導稱，國際洪門中華總會主席劉沛勳、理事長鄭光禮等說，全體洪門昆仲「堅決反對台獨、力促統一的立場堅定不移，推動和平統一、實現民族復興的決心矢志不變。將努力踐行『兩岸一家親』的理念，積極參與兩岸交流合作，為增進兩岸同胞感情、助力同胞心靈契合貢獻洪門力量」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120329

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