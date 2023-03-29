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    重創俄軍戰力 美國防部長：烏軍春季反攻勝算大

    美國國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日出席參院軍事委員會的聽證會。（美聯社、路透；本報合成）

    美國國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日出席參院軍事委員會的聽證會。（美聯社、路透；本報合成）

    2023/03/29 20:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日在參院軍事委員會的聽證會上表示，俄軍戰力已被烏軍大量消耗，烏克蘭在2023年春季迎來了成功反攻良機。

    奧斯汀說，他相信，隨著戰鬥加劇，烏克蘭在未來幾個月可能會在對抗俄軍隊時「佔上風」，而且烏克蘭有能力造成俄軍「重大」損失。

    奧斯汀形容，烏克蘭「以任何人都無法想像的方式」，耗盡俄軍的裝甲車庫存。他說，「現在我們看到俄羅斯將退役的T-54和T-55戰車重新使用，證明烏克蘭人對它們造成的破壞程度。」

    奧斯汀強調，俄羅斯的資源正在耗盡，越來越面臨火炮彈藥和其他東西的短缺，被迫向伊朗和北韓求助明。「因此，我認為，隨著機動條件的改善，以及基於我們已經做過和繼續做的事情，我們將在春季看到戰況加劇，我認為烏克蘭將有很大的成功機會。」

    儘管外交政策專家認為烏克蘭可能在春季發動反攻，但烏克蘭淡化了這種可能性。烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）3月初曾說，烏克蘭只會在準備就緒情況下，發起新的反攻，而不會遵守任何時間表。

    美國國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日出席參院軍事委員會的聽證會。（美聯社）

    美國國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日出席參院軍事委員會的聽證會。（美聯社）

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