為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國支持設立特別國際法庭 對俄侵烏進行審判

    美國今天支持設立專門用於審判俄羅斯「侵略」烏克蘭行為的特別國際法庭。圖為俄羅斯襲擊烏克蘭期間，烏克蘭軍人駕駛自行榴彈砲離前線不遠。（路透）

    美國今天支持設立專門用於審判俄羅斯「侵略」烏克蘭行為的特別國際法庭。圖為俄羅斯襲擊烏克蘭期間，烏克蘭軍人駕駛自行榴彈砲離前線不遠。（路透）

    2023/03/29 19:40

    〔中央社〕美國今天支持設立專門用於審判俄羅斯「侵略」烏克蘭行為的特別國際法庭，推動自二戰結束以來首次起訴這一罪行的舉措。

    法新社報導，歐洲聯盟已經支持設立特別法庭。這一特別法庭可能會對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）提出新指控，這將是繼國際刑事法院（International Criminal Court）指控普廷犯下戰爭罪嫌發出逮捕令後的最新法律舉措。

    美國國務院表示，美國將與盟邦合作，就俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭的行為設立「侵略罪特別法庭」。

    美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「我們預期這樣一個法庭將深得國際支持，尤其是來自我們在歐洲的合作夥伴支持。」

    美國國務院全球刑事司法辦公室無任所大使范夏克（Beth Van Schaack）表示，美國希望法庭擁有國際人員和資源。

    她昨天在美國天主教大學（Catholic University of America）演講時說，國際要素「將為建立新法庭提供最清晰的途徑，並擴大我們實現有意義的問責制的機會」。

    她說，美國「致力於」與其他國家合作，為這樣一個法庭提供資源，用以「對在烏克蘭犯下的國際罪行實現全面問責」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國提供烏克蘭106億軍援 供應多款彈藥讓火力不中斷
    2023/03/21 08:20

    美國提供烏克蘭106億軍援 供應多款彈藥讓火力不中斷
    美憂無人偵察機找不回 俄稱會去撈殘骸並嗆美「直接參與」烏戰
    2023/03/15 23:57

    美憂無人偵察機找不回 俄稱會去撈殘骸並嗆美「直接參與」烏戰

    以匠人之心 短時間突破400萬人觀看數
    稱俄美關係「非常糟糕」 俄控美無人機「關詢答機」情蒐
    2023/03/15 21:35

    稱俄美關係「非常糟糕」 俄控美無人機「關詢答機」情蒐

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播