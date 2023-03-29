梅利托波爾俄佔領區遭烏軍海馬斯攻擊 供電設施被毀

烏克蘭武裝部隊以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）攻擊俄軍梅利托波爾（Melitopol）佔領區。（圖擷自推特）

2023/03/29 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏雙方除了在烏克蘭東部的巴赫姆特（Bakhmut）區域激戰外，今日傳出烏克蘭武裝部隊以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）攻擊俄軍梅利托波爾（Melitopol）佔領區。

推特帳號「@War2022ua」在推特PO出一段影片，影片拍攝時間是深夜，遠方天空不斷閃爍強烈的光芒，還有爆炸的火光同時出現，「@War2022ua」在推文中表示，今晚海馬斯攻擊梅利托波爾，佔領當局稱，機務段和供電設施遭到泡及，城市和附近村莊的電力中斷。

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美國的軍援在戰爭期間扮演重要的角色，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日宣布，拜登政府已授權向烏克蘭提供額外3.5億美元（約新台幣106.8億）的軍事援助，包括更多的「海馬斯」高機動性多管火箭系統的火箭彈，用於榴彈砲的155毫米砲彈，布萊德雷步兵戰車、反戰車武器、河川作戰艇及其他軍備所使用的彈藥，其中也包含反輻射飛彈（HARM）

HIMARS в Мелитополе этой ночью.

По данным оккупационных властей, обстреляно локомотивное депо и объекты электроснабжения, в городе и близлежащих сёлах пропал свет.#HIMARS #Melitopol pic.twitter.com/o7M50mFfCN — War_2022 （@War2022ua） March 29, 2023

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