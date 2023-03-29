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    碰碰車？俄軍克里米亞發生追撞 4輛裝甲運兵車嚴重受損

    俄軍在克里米亞大橋上發生連環車禍，有4輛S-STS「阿赫邁特」裝甲運兵車嚴重毀損。（圖擷自推特）

    俄軍在克里米亞大橋上發生連環車禍，有4輛S-STS「阿赫邁特」裝甲運兵車嚴重毀損。（圖擷自推特）

    2023/03/29 16:00

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，時常有俄軍出包的消息傳出，推特流出俄羅斯軍隊在克里米亞大橋上發生連環車禍，有4輛S-STS「阿赫邁特」裝甲運兵車嚴重毀損。

    推特帳號「@front_ukrainian」在推特PO出1張照片，可以看到照片中有輛S-STS「阿赫邁特」裝甲運兵車後半部嚴重受損，它的零件散落一地，「@front_ukrainian」在推文中表示「5輛俄軍的阿赫邁特裝甲運兵車在克里米亞大橋發生追撞，其中4輛車嚴重受損。」

    烏俄戰爭持續進行，俄軍仍在烏克蘭東部發動攻勢，烏軍28日指出，頓內茨克州（Donetsk）的戰況依舊激烈，包括巴赫姆特（Bakhmut）及阿夫迪夫卡 （Avdiivka）等地都是戰鬥熱區，烏軍在過去1天的時間內擊退俄軍24次攻勢。

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