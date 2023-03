碰碰車？俄軍克里米亞發生追撞 4輛裝甲運兵車嚴重受損

2023/03/29 16:00

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,時常有俄軍出包的消息傳出,推特流出俄羅斯軍隊在克里米亞大橋上發生連環車禍,有4輛S-STS「阿赫邁特」裝甲運兵車嚴重毀損。

推特帳號「@front_ukrainian」在推特PO出1張照片,可以看到照片中有輛S-STS「阿赫邁特」裝甲運兵車後半部嚴重受損,它的零件散落一地,「@front_ukrainian」在推文中表示「5輛俄軍的阿赫邁特裝甲運兵車在克里米亞大橋發生追撞,其中4輛車嚴重受損。」

烏俄戰爭持續進行,俄軍仍在烏克蘭東部發動攻勢,烏軍28日指出,頓內茨克州(Donetsk)的戰況依舊激烈,包括巴赫姆特(Bakhmut)及阿夫迪夫卡 (Avdiivka)等地都是戰鬥熱區,烏軍在過去1天的時間內擊退俄軍24次攻勢。

⚡️Five ????????Russian military S-STS "Akhmat" armored vehicles collided on the "Crimean bridge", four of them were badly damaged.



???????????? pic.twitter.com/LHv9mcWhhC