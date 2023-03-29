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    無佐證影像 俄聲稱首度擊落美援GLSDB炸彈

    GLSDB是由波音與SAAB公司合作開發，將空用的GBU-39與一般火箭彈體整合開發而成，射程可達150公里。（取自SAAB官網）

    GLSDB是由波音與SAAB公司合作開發，將空用的GBU-39與一般火箭彈體整合開發而成，射程可達150公里。（取自SAAB官網）

    2023/03/29 16:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管無證據顯示烏軍可能已開始動用由美國增援、射程150公里的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB），俄羅斯宣稱，俄軍防空部隊已首度擊落1枚GLSDB「智能」炸彈！

    俄國大外宣《衛星通訊社》（Sputnik）28日報導，俄羅斯國防部在每日報告中稱：「一天之內，防空系統攔截了18枚『海馬斯』多管火箭炮砲彈和一枚GLSDB制導火箭彈。」

    不過俄羅斯國防部沒有說明進一步細節，也沒有提供可佐證的影像紀錄。

    2月4日美國國防部宣布，對烏克蘭新增22億美元軍援，首度將射程150公里的GLSDB列入，提供烏克蘭遠距打擊能力。不過是否已經移交，或烏軍已經開始在戰場上使用，美國與烏克蘭均未證實。

    該款炸彈由美國波音公司與瑞典SAAB公司合作，是由標準的M26火箭彈體與波音開發的GBU-39小口徑炸彈整合而成，重量約270公斤，尺寸與大小則可用M142、M270多管火箭系統發射；而在火箭彈飛行過程的末端，會改採滑翔方式大幅延伸射程。

    GLSDB採用GPS導引，具有一定程度抗干擾與全天候操作能力，可由烏軍手上的M270或「海馬斯」兩種多管火箭發射系統（MLRS）發射，無需開發新的發射系統，最大射程150公里，精確度最高可達彈著圓周半徑1公尺，威力則足以摧毀裝甲車輛，彌補了烏軍缺乏有效打擊俄軍戰線後方遠距離武器的不足，射程更是跨過美國設下的軍援「紅線」。

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