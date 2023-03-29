不選舉就解散！ 緬甸軍政府宣布40政黨違法

緬甸軍政府解散了翁山蘇姬所屬政黨在內共40個該國政黨。圖為2017年11月翁山蘇姬出席東協峰會。（路透）

2023/03/29 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸官媒週二（28日）宣布，緬甸軍政府已解散了翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬政黨在內、共40個該國政黨，原因是上述政黨拒絕登記參選，否定了「旨在擴大軍方權力」的選舉。

據《路透》報導，緬甸國營電視台妙瓦底（Myawaddy TV）週二傍晚在直播中表示，已有63個政黨註冊本次地方、中央選舉，並點名了其他40個政黨，稱這些政黨因未能於截止日期前註冊參選，將即刻解散。

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緬甸軍方2021年發動政變，推翻翁山蘇姬民選政府，並血腥鎮壓國內反對勢力。該國過去數十個有力政黨，紛紛遭到削弱，翁山蘇姬早前領導的全國民主聯盟（NLD，全民聯）就是其中之一。

雖說投票日期尚未公佈，但本次選舉無疑將被親軍方政黨、聯邦團結發展黨（USDP，聯發黨）橫掃。聯發黨曾在2015年的選舉中被全民聯擊敗；2020年再度敗選後，軍方以程序違法為由，宣告選舉結果無效。

緬甸軍方正在多條戰線作戰，清剿少數民族軍隊，並持續血腥鎮壓反政變異議人士。現年77歲的翁山蘇姬，自政變後遭監禁至今，並因貪腐、煽動、違反國家機密等罪名，被判處33年徒刑。

全民聯高級官員Tun Myint表示，該黨拒絕在其大部分成員入獄、或「捲入革命」的情況下登記參選，「他們（軍方）怎麼說並不重要，我們將在人民的支持下屹立不搖。」

被軍政府指為「恐怖分子」的緬甸民族團結政府（NUG）則表示，軍方無權舉行虛假選舉，其發言人強調「所有尊重人民意志的政黨，無一登記參選」。

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