中媒攻擊馬英九「刻薄庸碌、嫉賢背叛」

馬英九揮筆題字落款日期「百十二」，省略民國兩字，並將孫文的「和平奮鬥救中國」改成「和平奮鬥、振興中華」。（馬英九辦公室提供）

2023/03/29 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國網媒《觀察者網》22日刊出題為「馬英九是什麼人？」的文章，列出10件馬英九從政之路的往事，指出馬英九以反共起家、靠巴結人升官、做人刻薄寡恩、背叛恩人、從政嫉賢妒能、在兩岸事務陽奉陰違、虛與委蛇，而中國普通老百姓一點也不歡迎這種人，希望他能在餘生為統一做點有益的事情。

中國網媒《觀察者網》刊出一篇「馬英九是什麼人？」的文章，文章中指出馬英九在美留學期間，多次在國民黨刊物撰文批判中共、海外左派與台獨份子，返台後馬英九隨即擔任蔣經國的翻譯，1993年連戰擔任行政院長期間，邀馬英九擔任「法務部部長」，幾年後轉任「行政院政務委員」時發生白曉燕命案，這時馬英九不但沒有與連戰共患難，而是在連戰不知情狀況下自行對外宣布辭任「政務委員」，幾個月後連戰內閣倒台。

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辭職後馬英九曾數次承諾不會選台北市長，卻在第二年參加黨內初選並獲得提名，為了獲得李登輝支持，在造勢場合用蹩腳的閩南話回答：「報告XX，我是呆丸人啦。我是吃呆丸米、喝呆丸水的新呆丸人啦！」最終以5%的票數差距戰勝了當時聲勢正盛的陳水扁，成功當選台北市長。李登輝被質疑「棄連保扁」時，馬英九立刻公開「逼宮」要求李辭黨主席。

2005年7月，馬英九擊敗王金平當選國民黨主席，幾個月後陳水扁陷入政治醜聞風暴，被發起「倒扁運動」，馬英九雖口頭支持倒扁，卻沒有實際作為，直到2008年順利當選總統，當選後在「就職演說」中稱「唯有台灣在國際上不被孤立，兩岸關係才能向前發展。」

而在兩岸論述上，馬英九提出「新三不」，即「不統、不獨、不武」。開門見山將拒統的主張放到了最前面，用不宣布「台獨」作為騙取中國優惠政策的籌碼，以圖達到永久維持兩岸分治的終極目標，並將「九二共識」原本的內容「堅持一個中國原則，共同努力謀求國家統一」竄改成了所謂的「一中各表」。

李登輝與陳水扁任內持續推動了近20年的「台獨」課綱，馬英九上任後不但沒有糾正，反而提出應該「捍衛台灣主體性」，向文化「台獨」勢力低頭，直到第二任期快結束才推動「課綱微調」，試圖刪除部分「皇民化」和「去中化」的內容，在遭到抗議後才宣布新舊教科書並行，爭議部分不列入大學入學考試命題。

根據台灣民意基金會的調查，在2008年馬英九上台的時候，有38%的台灣人支持「台獨」，17%的台灣人支持統一。到了2016年馬英九下台的時候，台灣人裡支持「台獨」的比例竄升到了51.2%的歷史新高，支持統一的比例則下降到了14.9%。

作者指出「這就是馬英九，以反中共起家、靠鑽營升官；做人刻薄寡恩，背叛提攜他的連戰，踩著恩人的頭往上爬；從政嫉賢妒能，奪權後打壓宋楚瑜、開除王金平，費盡心機整倒政治對手。在兩岸事務上馬英九陽奉陰違、虛與委蛇，表面上號稱支持一中，實際以消極的態度應付了事，拒不謀求統一，放任台獨勢力做大。」

作者在文末直言「這樣的人要來大陸我不知道有誰會歡迎，反正本人作為一個熱切期待國家統一的普通中國老百姓一點也不歡迎他。不過既然此行已成定數，我只能說希望馬先生可以在中山陵前深刻懺悔自己為官幾十年的庸碌無為，好好反思應當如何用自己有限的餘生贖罪，為國家統一和民族復興做點真正有益的事情。」

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