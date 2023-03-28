美眾院無異議通過中國非開發中國家 不得享有特殊待遇或協助

美國民主黨眾議員康諾里和共和黨眾議員金映玉共同提案，要求國務院尋求在國際組織摘除中國開發中國家地位，法案獲眾院全票通過。（路透檔案照）

2023/03/28 19:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院27日以壓倒性比數通過2項中國相關法案，分別為「中國不是開發中國家法」及「制止強制摘取器官法」，其中中國不是開發中國家，是在遏阻中國利用開發中國家身分，在國際組織內享有特殊待遇，進而操弄制度，後者則是希望打擊中國盛行多年的非人道「慘」業，並對主事者究責。

另一方面，眾院同日也以413票贊成、2票反對，通過共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）提出的「制止強制摘取器官法」，要求美國政府打擊以摘取器官為目的的人口販賣，推動建立自願捐贈制度，並透過雙邊外交會談和國際衛生論壇，建立有效的執行機制，同時也對中國共產黨成員在內等涉嫌強摘器官，及進行人口販賣的人士究責。

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美國媒體報導，由共和黨籍聯邦眾議員金映玉（Young Kim）及民主黨籍眾議員康諾里（Gerry Connolly）共同發起的「中國不是開發中國家法」，在眾院以415票贊成、0票反對無異議通過，要求美國國務卿在美國和中國都有加入的國際組織、條約或協議內，尋求摘除中國的「開發中國家」標籤，重新歸類為高收入、中高收入或已開發國家，並確保中國不得在國際組織內，享有「開發中國家」的特殊待遇或協助。

金映玉表示，中國是世界第2大經濟體，國內生產毛額（GDP）佔全球約18.6%，經濟規模僅次於美國，既然美國被視為已開發國家，中國理應比照辦理。她也批評，中國現在利用開發中國家身分，申請世界銀行國際金融公司（IFC）等國際組織的發展援助和貸款，同時又將數兆美元投入開發中國家的基礎建設，作為其「一帶一路」計畫的一環，讓各國陷入債務陷阱，如此操弄制度，已剝奪真正需要幫助國家的資源。

民主黨籍眾議員魏德（Susan Wild）也指中國利用開發中國家身分，推卸應該承擔的國際責任，包括溫室氣體排放。她批評，中國是全球最大的溫室氣體排放國，但中國長期逃避負起更多應對氣候變遷的責任，現在是時候讓中國分擔與其全球影響力和力量相對應的責任。該法案會否在參院通過仍是未知數，但共和黨籍參議員羅姆尼和民主黨籍參議員范霍倫也曾提出「終止中國開發中國家地位法」，顯見該議題具有兩院共識。

眾院也通過共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）提出的「制止強制摘取器官法」，

身兼美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席的史密斯長期關切中國人權，也因而被中國制裁。他強調，該法案是為了打擊中共盜取年輕人體內器官的「殘忍產業」，「每年，在習（近平）總書記及中共治下，平均年齡28歲的6萬到10萬年輕受害者遭到冷血謀殺，包括維吾爾族和法輪功」。他又透露，美方透過公開來源媒體了解到，中國年邁高官會在解放軍301醫院接受器官移植，器官正是來自被他們壓迫的人。

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