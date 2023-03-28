承諾捐中國母校4800萬台幣 校友4年未履約慘淪被告

中國礦業大學校友吳幽在向母校承諾捐款人民幣1100萬（約新台幣4856萬），4年後卻仍未履行協議，遭母校基金會告上法院。（翻攝自中國礦業大學官網）

2023/03/28 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國最近發生一起傑出校友遭到母校告上法院的事件，中國礦業大學校友吳幽在2019年，向母校承諾捐款人民幣1100萬（約新台幣4856萬），但4年後卻仍未履行協議。吳幽遭母校的基金會一狀告上法院，吳反淪為失信被告，引起中國各界關注。

綜合中媒報導，一家叫「鏡湖資本」的創投公司創始合夥人吳幽，2019年宣布將捐給學校「校史最高的捐贈款項」，這筆人民幣1100萬（約新台幣4856萬）的鉅款是中國礦業大學成立後收到的最大單筆捐贈。在當時引起媒體報導，母校的社群帳號、官網等也宣傳這名傑出「校友」的事蹟。校方甚至頒給他特別校務參事、創新創業導師的聘書。

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沒想到吳幽事後遲遲未履行諾言，在其他場合卻以捐贈母校鉅款的「傑出人士」身分自居，母校無法容忍提告。首場官司2022年7月開庭，吳幽在今年2月被列為失信被執行人與限制消費令，必須支付母校人民幣1104萬8900元。

吳幽為此也開設社群帳號，對捐贈事件公開解釋。他提到，當時正值母校110年校慶，校友基金會希望他能「意思一下」，但後來公司的投資項目出現流動性問題，所以捐贈很難用現金兌現。他曾提議以基金的收益權抵押，但母校要求只能給現金，令他十分為難。

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