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    震懾北韓！美軍尼米茲號航艦打擊群駛入釜山基地

    美國海軍核動力航母尼米茲號28日停靠南韓釜山。（美聯社）

    美國海軍核動力航母尼米茲號28日停靠南韓釜山。（美聯社）

    2023/03/28 16:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國尼米茲號核動力航空母艦（USS Nimitz）領銜的第11航艦打擊群，28日駛入釜山作戰基地，一方面慶祝美韓建交70周年，一方面更向北韓祭出強烈警告訊息，預計下週將與南韓、日本展開三國聯合海上演訓。

    這是雷根號航艦率領的第5航艦打擊群，去年9月22日駛入釜山港後，美軍航艦打擊群時隔半年再度訪韓。尼米茲號航艦打擊群駛入釜山港前，27日在濟州島以南公海與南韓海軍神盾驅逐艦「世宗大王」號（DDG-991）、南韓驅逐艦「崔瑩」號（DDH-981）會師演練。

    《韓聯社》報導，第11航艦打擊群指揮官、海軍少將史威尼（Christopher Sweeney）28日在艦上舉行記者會時表示，「我們將與日本持續進行演訓，也將與南韓共同演訓，通過訓練提高三國海軍之間的協調配合能力。」

    美國第11航艦打擊群由尼米茲號航艦、提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill CG-52）、伯克級神盾驅逐艦「韋恩梅爾」號（USS Wayne E. Meyer DDG 108）及「迪凱特號（USS Decatur DDG-73）等艦艇組成。

    去年12月16日，美國海軍雷根號航艦（USS Ronald Reagan）結束長達7個月巡弋，返抵日本橫須賀基地，其西太平任務由尼米茲號接手，繼續捍衛印太區域和平與穩定。

    尼米茲號航艦在太平洋艦隊中，雖編制在負責鎮守東太平洋（美洲端）的第3艦隊之下，但在1996年3月的台海飛彈危機中，尼米茲號曾奉派至台灣海峽巡邏，以宣示美國反對中國動武的立場，該艦2017年也進入西太平洋朝鮮半島海域，威懾北韓金正恩政權。

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